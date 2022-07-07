Son dakika: Bu kez hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a transfer çalımı! Vinicius Souza, Espanyol için İspanya'da...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezon taraftarlarının beklentisini karşılayamayan, bu sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok futbolcunun transferinde karşı karşıya gelmişti. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı transferinde karşılaşan iki ekip arasındaki yarışı kazanan kulüp Galatasaray olmuş ve milli futbolcu, sarı - kırmızılılar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Real Betis'te forma giyen William Carvalho'nun ardından Lommel'de oynayan Vinicius Souza transferi için de karşı karşıya gelmişti.

İki takımın da kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İMZA İÇİN İSPANYA'DA

İtalyan basının haberine göre; İspanya La Liga ekibi Espanyol, Vinicius Souza'nın transferi için Lommel ile anlaşma sağladı ve oyuncuyu imza için ülkeye getirdi.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Souza'nın sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacağı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon tam 57 resmi maça çıkan Souza, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

