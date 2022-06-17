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SON DAKİKA: Bu transfer çok ses getirir! Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. İrfan Can çalımı

17.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray transfer temaslarını sürdürüyor. 2020/21 sezonunda iki kulüp arasında İrfan Can Kahveci için yaşanan transfer düellosu oldukça ses getirirken, benzer bir senaryo gündem. Alınan bilgiye göre; İki transferde mutlu sona ulaşan Sarı Kanarya, Dursun Özbek ve yönetiminin açıklamaya hazırlandığı Xeka transferi için Fenerbahçe devrede. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Bu transfer çok ses getirir! Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. İrfan Can çalımı
Xeka

Xeka

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Lille
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Süper Lig'de yeni sezona, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile merhaba diyecek olan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Çalışmalarını Jesus liderliğinde sürdüren Sarı-Lacivertli ekip transfere de hızlı bir giriş yaparken Santa Clara'dan Lincoln Henrique ile eski Galatasaraylı Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.

TRANSFER DÜELLOSU

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Öte yandan gerçekleştirilen seçim sonrası ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in takımı Galatasaray'da da hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip öncelikle teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmak isterken, "Nokta transferler yapacağız" diyen Dursun Özbek ve ekibi temaslarını da sıklaştırmış duruma.

Hal böyleyken birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bir isim için karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA: İKİNCİ İRFAN CAN VAKASI

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Süper Lig'in 2020/21 sezonunda ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray İrfan Can Kahveci transferi konusunda kıyasıya bir rekabete girerken, düellonun kazananı Sarı-Lacivertli ekip olmuş ve bu transfer ile büyük ses getirmişti.

FENERBAHÇE DEVREDE!

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Takvim'in haberine göre; İki kulüp bu kez Portekizli orta saha Xeka için karşı karşıya geldi. Son günlerde adı Galatasaray ile ciddi şekilde anılan ve yeni yönetimin ilk transferi olarak gösterilen Xeka için Sarı-Lacivertli ekip de devreye girdi.

İLK TEMAS KURULDU

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Lille ile olan sözleşmesi sona eren ve Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Xeka'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçeli yöneticilerin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında.

Bu sezon 31 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu 8 ve 6 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

XEKA KİMDİR?

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1994 yılında doğan Portekizli oyuncu 17 yaşına kadar İspanya'da alt yapı takımlarında oynadı. Ülkesine döndükten sonra S.C. Braga'da oynamaya başladı.2 yıllığına S.C. Covilhã'ya kiralandı.Ekim 2016'da teknik direktör José Peseiro tarafından Braga tarafından takıma çağrıldı. 2017'de Lille OSC'ye kiralandı. 2018 yılında Dijon FCO'da kiralık olarak oynamaya başladı. 2019 yılında Lille OSC'ye geri döndü.


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