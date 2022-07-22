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Son dakika: Bu transfer gerçekleşirse dünya tarihine geçer! Hamza ve Efe Akman'dan sonra Ali Akman da Galatasaray yolunda...

22.07.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transferde de hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılar, eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğulları Hamza Akman ve Efe Akman'ın ardından yeğeni olan Ali Akman'ı da kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı - kırmızılılar, bu transferi gerçekleştirmesi halinde dünya tarihine geçebilir.

Son dakika: Bu transfer gerçekleşirse dünya tarihine geçer! Hamza ve Efe Akman'dan sonra Ali Akman da Galatasaray yolunda...

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois isimleri kadroya katılmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılar için sıcak bir gelişme yaşandı.

Hücum hattını Haris Seferovic transferiyle güçlendiren Galatasaray, bir futbolcu için daha harekete geçti.

ÜÇÜNCÜ 'AKMAN' HAREKATI

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğulları Hamza ve Efe'nin ardından yeğeni Ali Akman da sarı - kırmızılılara imza atabilir.

GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİF

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Spor Gecesi'nin haberine göre; sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Ali Akman'ı kadrosuna katmak için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

DÜNYA TARİHİNE GEÇEBİLİR

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Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın ardından Ali Akman da kadroya katılırsa aynı aileden üçüncü futbolcu sarı - kırmızılılarda yer almış olacak. Dünya tarihinde daha önce aynı aileden üç futbolcunun forma giydiği bir takım olmaması nedeniyle Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde tarihe geçebilir.


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