Son dakika: Bu transfer gerçekleşirse dünya tarihine geçer! Hamza ve Efe Akman'dan sonra Ali Akman da Galatasaray yolunda...

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois isimleri kadroya katılmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılar için sıcak bir gelişme yaşandı.

Hücum hattını Haris Seferovic transferiyle güçlendiren Galatasaray, bir futbolcu için daha harekete geçti.

ÜÇÜNCÜ 'AKMAN' HAREKATI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğulları Hamza ve Efe'nin ardından yeğeni Ali Akman da sarı - kırmızılılara imza atabilir.

GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİF

Spor Gecesi'nin haberine göre; sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Ali Akman'ı kadrosuna katmak için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

DÜNYA TARİHİNE GEÇEBİLİR

Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın ardından Ali Akman da kadroya katılırsa aynı aileden üçüncü futbolcu sarı - kırmızılılarda yer almış olacak. Dünya tarihinde daha önce aynı aileden üç futbolcunun forma giydiği bir takım olmaması nedeniyle Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde tarihe geçebilir.



