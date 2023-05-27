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Son dakika: Bundesliga'da inanılmaz bir son! Borussia Dortmund, şampiyonluğu Bayern Münih'e hediye etti!

27.05.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga'nın son haftasında Borussia Dortmund, Mainz'ı konuk etti. Bayern Münih ise Köln deplasmanına çıktı. Dortmund, kazanması halinde şampiyon olacağı maçta büyük bir şoka uğradı ve berabere kaldı. Bayern Münih ise avucunun içine gelen şampiyonluk kupasını bırakmadı ve 89. dakikada attığı golle rakibi Köln'ü 2-1 mağlup ederek Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Son dakika: Bundesliga'da inanılmaz bir son! Borussia Dortmund, şampiyonluğu Bayern Münih'e hediye etti!

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga'nın son haftası adeta bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Borussia Dortmund, sahasında Mainz karşısına lider olarak çıktı. Bayern Münih de Köln deplasmanında mucizeyi kovaladı.

DORTMUND, KENDİ EVİNDE YIKILDI

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Dortmund, Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada rakibine 2-2 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Borussia Dortmund büyük bir şok yaşarken Bayern Münih maçından gelecek sonucu beklemeye başladı.

GOL, 89'DA GELDİ

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Bayern Münih ise son 10 dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü maçın 80. dakikasında rakibin penaltısına engel olamadı ve skora 1-1'lik eşitlik geldi. Bavyera ekibi, 89'da Jamal Musiala ile yeniden öne geçti ve maçı 2-1 önde tamamladı.

ŞAMPİYON BAYERN OLDU

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Bu sonuçların ardından Borussia Dortmund'un Mainz ile berabere kalmasıyla birlikte Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE 11. ŞAMPİYONLUK

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Bayern Münih, kazandığı tarihi zaferle birlikte inanılmaz bir seriyi de sürdürmeye devam etti. Dev kulüp, Bundesliga'da üst üste 11. kez şampiyon oldu.


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