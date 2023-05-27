Son dakika: Bundesliga'da inanılmaz bir son! Borussia Dortmund, şampiyonluğu Bayern Münih'e hediye etti!

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga'nın son haftası adeta bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Borussia Dortmund, sahasında Mainz karşısına lider olarak çıktı. Bayern Münih de Köln deplasmanında mucizeyi kovaladı.

DORTMUND, KENDİ EVİNDE YIKILDI

Dortmund, Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada rakibine 2-2 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Borussia Dortmund büyük bir şok yaşarken Bayern Münih maçından gelecek sonucu beklemeye başladı.

GOL, 89'DA GELDİ

Bayern Münih ise son 10 dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü maçın 80. dakikasında rakibin penaltısına engel olamadı ve skora 1-1'lik eşitlik geldi. Bavyera ekibi, 89'da Jamal Musiala ile yeniden öne geçti ve maçı 2-1 önde tamamladı.

ŞAMPİYON BAYERN OLDU

Bu sonuçların ardından Borussia Dortmund'un Mainz ile berabere kalmasıyla birlikte Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE 11. ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih, kazandığı tarihi zaferle birlikte inanılmaz bir seriyi de sürdürmeye devam etti. Dev kulüp, Bundesliga'da üst üste 11. kez şampiyon oldu.



