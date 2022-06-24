Son dakika: Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan Fatih Terim maskesine tepki! "Bu memlekete faydanız olmaz..."

Son dakika haberleri: Galatasaray, geride bıraktığımız sezona Burak Elmas başkanlığında başlamış ve Elmas, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmişti. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gelen kötü sonuçların ardından Terim ile yollarını ayıran Elmas, göreve Domenec Torrent'i getirmişti.

Burak Elmas ile yönetimi mart ayında yapılan yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı kulüp, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı.

11 Haziran'da yapılan seçimde koltuğunu Dursun Özbek'e devreden Burak Elmas'ın ibra edilmemesindeki en önemli nedenlerinden birinin Fatih Terim ile yolları ayırması olduğu iddia edilmişti.

Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla Fatih Terim'i eleştirdi.

FATİH TERİM MASKESİNE SİNİRLENDİ

Anne Elmas, iki öğrencinin mezuniyet törenine Fatih Terim maskesiyle katılmasına sert tepki gösterdi.

"MEMLEKETE FAYDANIZ OLMAZ"

Saniye Elmas'ın tweet'inde, "Öğrenci profili buysa çocuklarınızı o okula göndermeyin. Size bu ortamı hazırlayan Atatürk yerine bu adamı örnek aldıysanız, ne not alırsanız alın, bu memlekete faydanız olmaz." ifadeleri yer aldı.

Elmas'ın bu tweet'i kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayıldı.

DAHA ÖNCE DE TWEET ATMIŞTI

Saniye Elmas, daha önce de Fatih Terim'e yönelik bir tweet atmıştı.

Fatih Terim'in bir röportajında, "Son dönemde Galatasaray'da en büyük pişmanlığım, hiç veli toplantısı yapmadım. Çoluk çocukla uğraştım! "Kimseyle ilgili çalışma yapmadım. Yapsaydım sonuç böyle olmazdı! 11 Haziran'da seçim var. Sonrasında konuşuruz!" şeklinde verdiği demece sinirlenen Elmas, "Biz de akıl yetilerini kaybedip, çocuklar ve eşi vasisi tayin edilen adamı fazla ciddiye aldık. Ebeveynler ölene kadar evlatlarının arkasına çınar olur. Onlar kızsa da aksi düşünülemez. Tersi çok acı olur, onun gibi." şeklinde cevap vermişti.



