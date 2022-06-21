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SON DAKİKA: Burak Yılmaz'dan 5 yıllık imza! İşte yeni takımı...

21.06.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Hollanda ekibi Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Burak Yılmaz'dan 5 yıllık imza! İşte yeni takımı...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Fransa Ligi ekiplerinden Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda ekibi 37 yaşındaki oyuncuyu resmen duyurdu.

Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

"KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

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Burak Yılmaz transferiyle ilgili olarak, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"HARİKA BİR GÜN"

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Fortuna Sittard Müdürü Sjoerd Ars ise, "Fortuna adına harika bir gün. Böyle bir oyuncuyu yakalayabildiğimiz için mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" diye konuştu.


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