SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: Burak Yılmaz, Dünya Kupası hayallerimizi auta attı...

Son dakika: Burak Yılmaz, Dünya Kupası hayallerimizi auta attı...

25.03.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası'na gitme maçında Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye Milli Takımı'nda uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir an yaşandı. Maçın skoru henüz 2-1 olduğu anlarda penaltı kazanan millilerimiz maçı 2-2'ye getirip maçı uzatmaya götürmek üzereydi... Topun başına geçen Burak Yılmaz, topu auta göndererek 85 milyonun umutlarını da auta gönderdi...

Son dakika: Burak Yılmaz, Dünya Kupası hayallerimizi auta attı...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında A Milli Takımımız ile Portekiz karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan millilerimiz Dünya Kupası hayallerini rafa kaldırdı...

BU AN UZUN YILLAR UNUTULMAZ!

FOpUjkvXMBMJAqS

Maçın 85. dakikasında Portekiz'in 2-1 üstün olduğu dakikalarda Enes Ünal yerde kaldı ve penaltı kazandık. Topun başına Burak Yılmaz geçti ve 85 milyon Türk nefeslerini tuttu... Vuruşu yapan tecrübeli oyuncu topu auta gönderdi... Büyük bir üzüntü yaşayan Burak, adeta yıkıldı. Bu olayın ardından tüm kontrolü kaybeden milliler, Portekiz'in son dakikadaki golüne de engel olamadı ve maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Son dakika: Portekiz'e karşı direnemedik! Dünya Kupası elimizden kaçtı...Son dakika: Portekiz'e karşı direnemedik! Dünya Kupası elimizden kaçtı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası elimizden kaçtı! Olmadı...Dünya Kupası elimizden kaçtı! Olmadı...
Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!
Galatasaray rekorlar kitabına girdi!Galatasaray rekorlar kitabına girdi!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!

Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!

Ve Messi bırakıyor!

Ve Messi bırakıyor!

Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi herkesi ağlattı!

Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesi herkesi ağlattı!

Fatih Terim, Portekiz'i yıkacak 3 oyuncuyu açıkladı!

Fatih Terim, Portekiz'i yıkacak 3 oyuncuyu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.