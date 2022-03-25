Son dakika: Burak Yılmaz, Dünya Kupası hayallerimizi auta attı...

Son dakika haberleri... FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında A Milli Takımımız ile Portekiz karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan millilerimiz Dünya Kupası hayallerini rafa kaldırdı...

BU AN UZUN YILLAR UNUTULMAZ!

Maçın 85. dakikasında Portekiz'in 2-1 üstün olduğu dakikalarda Enes Ünal yerde kaldı ve penaltı kazandık. Topun başına Burak Yılmaz geçti ve 85 milyon Türk nefeslerini tuttu... Vuruşu yapan tecrübeli oyuncu topu auta gönderdi... Büyük bir üzüntü yaşayan Burak, adeta yıkıldı. Bu olayın ardından tüm kontrolü kaybeden milliler, Portekiz'in son dakikadaki golüne de engel olamadı ve maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



