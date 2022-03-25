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Son dakika: Portekiz'e karşı direnemedik! Dünya Kupası elimizden kaçtı...

25.03.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı final maçında deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun önderliğinde olan Portekiz takımı maça çok hızlı başladı. Milli Takımımız ilk yarıda pek varlık gösteremedi ve soyunma odasına 2-0'la gitti... Maçın ikinci yarısında işler tam tersine döndü. Burak Yılmaz'ın golüyle skor 2-1 oldu. 85. dakikada penaltı kaçıran Burak, büyük şansı geri tepti. Portekiz son dakikada bulduğu golle maçı 3-1 kazandı.

Son dakika: Portekiz'e karşı direnemedik! Dünya Kupası elimizden kaçtı...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz ile kozlarını paylaştı. Deplasmanda çıktığımız mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip müthiş bir oyun ortaya koydu. Ronaldo'nun Dünya Kupası'na gitmek için varını yoğunu ortaya koyduğu ilk yarıda soyunma odasına 2-0 geride gittik. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha iyi başlayan millilerimiz, Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 85. dakikasında kazandığımız penaltıyı Burak Yılmaz kaçırınca herkes yıkıldı. Portekiz maçın sonlarında bulduğu golle maçı 3-1 kazandı.

MAÇIN BAŞINDA GOL GELDİ

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Karşılaşmanın 15. dakikasında Guerreiro ceza yayı üzerinden yerden vurdu direkten dönen topu Otavio tamamladı. Portekiz maçta 1-0 öne geçti...

AH BERKAN AH... NET GOL KAÇTI!

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Cengiz ara topunu attı, Kerem aldı ancak açısını kaybetti, arka direkte Berkan Kutlu'ya ortaladı, Berkan kafayı vurdu top yan ağlarda kaldı.

BİZİ YIKAN GOL GELDİ! İLK YARI TAM BİTERKEN...

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Maçın 42. dakikasında Otavio sağ kanattan arka direğe kesti, Jota sert bir kafa vuruşu çıkardı ve maalesef top yine filelerimizle buluştu. Maçta skor 2-0'a geldi...

SKOR ŞİMDİ 2-1!

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Berkan sol kanattan ceza yayındaki Burak'ı gördü, Burak, Cengiz'e gönderdi, kaçtı, Cengiz'den müthiş bir ara top ve Burak golü attı. Skor 2-1'e geldi.

PENALTI KAÇTI! YAPMA BURAK...

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Enes Ünal, Fonte'nin müdahalesiyle yerde kaldı, penaltı bekliyoruz. Hakem Siebert, VAR'a gitti. Siebert penaltıyı verdi! Burak Yılmaz meşin yuvarladığın başına geçti, vurdu, şutu üst direkten auta gidiyor...

SON DAKİKADA 3-1 OLDU

Portekiz maçın sonunda bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi. Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na veda ettik.

TÜRK TARAFTARLAR, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

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Zorlu mücadelede Türk taraftarlar, Avrupa’nın dört bir yanından Porto’ya gelerek A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, karşılaşma öncesi A Milli Takım’a stat dışında ve karşılaşma sırasında büyük ilgi gösterdi ve yoğun destekte bulundu. Ayrıca birçok Türk taraftarın Portekiz tribünlerine de bilet aldığı gözlendi.
Öte yandan kritik mücadelede ay-yıldızlıları TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımdan Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

STADYUMDA KOLTUKLARA BAYRAKLAR BIRAKILDI

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Portekiz Futbol Federasyonu, karşılaşma öncesi stadyumdaki koltuklara Portekiz Bayrağı bıraktı. Portekizli taraftarlar, karşılaşmada hep birlikte bayraklarla takımlarına destek oldu.

EV SAHİBİ EKİPTE 3 DEĞİŞİKLİK

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Portekiz'de orta saha Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karoda yer alamadı. Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo ise bu oyuncular yerine kadroya dahil edildi. Portekiz, Türkiye karşısına şu 11 ile sahaya çıktı: Diogo Costa - Dalot, Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Otavio, Cristiano Ronaldo.


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