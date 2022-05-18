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Son dakika: Burak Yılmaz, geri döneceği takımı açıkladı! Beşiktaş mı, Galatasaray mı?

18.05.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz'ın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merak ediliyordu. Başarılı santrfor, iki sezon önce ayrıldığı Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi ve geri dönmek istediğini açıkladı.

Son dakika: Burak Yılmaz, geri döneceği takımı açıkladı! Beşiktaş mı, Galatasaray mı?
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: İki sezon önce Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, buradaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcü, geri dönmek istediği takımı açıkladı.

Bu sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’nin performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar, Belçikalı golcü ile yollarını ayıracak.

GÖRÜŞME YAPILDI

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Kartal, birçok ismi listesine eklese de, listenin ilk sırasına eski golcüsü Burak Yılmaz’ı aldı. 36 yaşındaki oyuncu ile yönetim arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Burak Yılmaz’ın daha önce Beşiktaş’ta forma giymesi, genel kurul üyesi olması da futbolu siyah-beyazlı forma altında bırakmak istemesinde en büyük etken.

Siyah-beyazlı kulübün taraftarı olan yıldız futbolcu, 1 sezon daha oynayıp futbola veda etmeyi düşünüyor. Bunu da Beşiktaş forması altında yapmak istiyor.

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM!"

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Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın Fransız ekibi Lille ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Geçen sezon Fransız kulübü ile şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu bu sezon ise 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Türkiye’ye dönmek isteyen Burak Yılmaz’ın, Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmede, “Ben Beşiktaşlıyım. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak isterim. Dönmeyi çok istiyorum. Maddi konular ise daha sonra gelir” dediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim de 36 yaşındaki golcünün dönmesine sıcak bakıyor. Bu konuda Valerien İsmael’in de fikri alınacak.

PLASE CENK TOSUN

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Beşiktaş yönetiminin bir diğer planı da Cenk Tosun. Daha önce ismi siyah-beyazlı kulüple anılan ancak İngiltere’deki sözleşmesinin bitmesi beklenen Cenk Tosun, Burak Yılmaz konusunda bir olumsuzluk yaşanması durumda kadroya katılacak. Siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun konusunda da istekli. Ancak öncelik Burak Yılmaz da. Tarafların sezonun bitmesi ile birlikte bir araya gelerek görüşmelere son noktayı koyması bekleniyor. (Yeni Şafak)

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