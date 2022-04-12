Son dakika: Ne Beşiktaş ne Galatasaray! Yeni adresi şaşırttı...

Son dakika haberleri: Yeni yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de yaptığı transferler ve ortaya koyduğu oyunla beğeni toplayan Adana Demirspor, yine adından söz ettirme peşinde. Mavi Şimşekler, milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz'ı gündemine aldı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sezon başında olduğu gibi yine transferde ses getirecek bir hamle yapacak.

HEDEF: BURAK YILMAZ!

Mavi-lacivertlilerin gündeminde ise Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz’ı kadrosuna katmak istiyor.

SICAK BAKIYOR

37 yaşındaki golcü futbolcu daha önce Adana Demirspor’da forma giymeye sıcak baktığını, takımın taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Güney ekibi, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Burak Yılmaz'ın adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la da anılıyor. Deneyimli golcü, geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermiş değil. Burak, sezon sonrası yapacağı tatilin ardından kariyer planlamasını yapacak.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinde Portekiz ile oynadığı maçta skor 2-1 Portekiz lehineyken penaltı kaçıran Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

