Son dakika: Burak Yılmaz, kariyerinin son imzasını Süper Lig'e atıyor! İşte yeni takımı...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında transfer Lille'e transfer olan ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fransız ekibinden ayrılması beklenen yıldız golcünün Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi.

Bu sezon başında Süper Lig'e yükselen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Adana Demirspor, yaz transfer sezonunda bombayı patlatmak için harekete geçti.

MONTELLA ISRARCI

Mavi Şimşekler'in İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz'ın transferi için talimat verdi. Adana Demirspor'un bir süredir Burak Yılmaz ile ilgilendiği vurgulanırken Montella'nın da isteğiyle Akdeniz ekibinin transferde mutlu sona ulaşmak istediği öne sürüldü.

SICAK BAKIYOR

37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın da gelecek sezon Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığı iddia edildi. Taraftarlar ise sosyal medyada Burak Yılmaz'ı mesaj yağmuruna tutarak, "Gel bizi şampiyon yap" ifadelerini kullandılar.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ligue 1'de ikinci sezonunu geçiren Burak Yılmaz geçen sezon takımıyla lig şampiyonluğu yaşarken çıktığı 33 resmi maçta 18 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Yılmaz bu sezon ise 37 resmi maçta süre alırken 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Lille ise ligin bitimine dört hafta kala 9. sırada bulunuyor.

