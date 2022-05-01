Son dakika: Burak Yılmaz kırmızı kart görünce çılgına döndü! Küfürler...

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1'de 35. hafta mücadelesinde Troyes, Lille'i ağırladı. Burak Yılmaz, karşılaşmanın 68. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrasında adeta çıldırdı ve kendisine hakim olamadı.

l'Aube Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Troyes'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Troyes'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Ugbo ile 43. ve 86. dakikalarda Tardieu kaydetti. Troyes'in bütün golleri penaltılardan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, ilk 11'de yer aldı

RENATO SANCHES ATILDI

Lille'de Renato Sanches, 50. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar ile takımını 10 kişi bıraktı.

BURAK YILMAZ DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise milli futbolcu Burak Yılmaz'a direkt kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

ADETA ÇILDIRDI

Burak Yılmaz kırmızı kart sonrasında adeta kontrolünü kaybetti. İlk önce sahadaki topa hışımla vuran yıldız golcü, hakeme tepki gösterdi. Kenara gelen Burak, aynı zamanda rakip tribünlere jestlerde bulundu.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ZORLANDILAR

Burak Yılmaz'ın kol hareketi ve küfürleri sonrası Troyes tribünlerinden tepki yükseldi. Yılmaz kenara geldiği sırada bu kez rakip kulübedekilerle tartıştı. Yıldız ismi sakinleştirmek isteyenler oldukça zorlandı.



