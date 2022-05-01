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  4. Son dakika: Burak Yılmaz kırmızı kart görünce çılgına döndü! Küfürler...

Son dakika: Burak Yılmaz kırmızı kart görünce çılgına döndü! Küfürler...

01.05.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fransa Ligi'nde oynanan Troyes - Lille karşılaşmasına milli futbolcu Burak Yılmaz damga vurdu. Mücadele; 2-0'lık Troyes üstünlüğüyle devam ederken kırmızı kart gören Burak Yılmaz, hakeme büyük tepki gösterdi ve tribünlere doğru küfürler savurdu.

Son dakika: Burak Yılmaz kırmızı kart görünce çılgına döndü! Küfürler...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1'de 35. hafta mücadelesinde Troyes, Lille'i ağırladı. Burak Yılmaz, karşılaşmanın 68. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrasında adeta çıldırdı ve kendisine hakim olamadı.

l'Aube Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Troyes'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Troyes'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Ugbo ile 43. ve 86. dakikalarda Tardieu kaydetti. Troyes'in bütün golleri penaltılardan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, ilk 11'de yer aldı

RENATO SANCHES ATILDI

Lille'de Renato Sanches, 50. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar ile takımını 10 kişi bıraktı.

BURAK YILMAZ DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise milli futbolcu Burak Yılmaz'a direkt kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

ADETA ÇILDIRDI

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Burak Yılmaz kırmızı kart sonrasında adeta kontrolünü kaybetti. İlk önce sahadaki topa hışımla vuran yıldız golcü, hakeme tepki gösterdi. Kenara gelen Burak, aynı zamanda rakip tribünlere jestlerde bulundu.

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SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ZORLANDILAR

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Burak Yılmaz'ın kol hareketi ve küfürleri sonrası Troyes tribünlerinden tepki yükseldi. Yılmaz kenara geldiği sırada bu kez rakip kulübedekilerle tartıştı. Yıldız ismi sakinleştirmek isteyenler oldukça zorlandı.


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