Son dakika: Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktı! ''Benden bu kadar...''

Son dakika haberleri... A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz maçının ardından flaş bir kararla Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı. Bu olay sosyal medyaya bomba gibi düştü...

"BENDEN BU KADAR..."

Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koydum. Bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar, Halil, Cenk, daha kim varsa... Onların bu işi yapacağına inanıyorum. Onlara bu formayı bırakıp dışarıdan desteklemek istiyorum. Böyle bırakmak... Böyle üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesi doğru. Herkesten özür diliyorum. Bu formayı şerefle, namusla, güzel bir şekilde taşıdım. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar..." dedi.

MİLLİ TAKIM'DAN BİR 'BURAK' GEÇTİ...

Son 10 yılda Türk futboluna adeta damga vuran Burak Yılmaz, Milli formayla çıktığı 77 maçta 31 gol, 8 asist yaparak 39 gole direkt etki etti. Takımın kaptanlığını da yapan tecrübeli golcü iz bırakarak Milli formayı bıraktı...



