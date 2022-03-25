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Son dakika: Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktı! ''Benden bu kadar...''

25.03.2022 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz maçı sonrası yaptığı açıklamayla Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı. Duygusal bir konuşma yapan golcü oyuncu, "Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bu formayı şerefle, namusla taşıdığım. Hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar..." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktı! ''Benden bu kadar...''
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri... A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz maçının ardından flaş bir kararla Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı. Bu olay sosyal medyaya bomba gibi düştü...

"BENDEN BU KADAR..."

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Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koydum. Bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar, Halil, Cenk, daha kim varsa... Onların bu işi yapacağına inanıyorum. Onlara bu formayı bırakıp dışarıdan desteklemek istiyorum. Böyle bırakmak... Böyle üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesi doğru. Herkesten özür diliyorum. Bu formayı şerefle, namusla, güzel bir şekilde taşıdım. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar..." dedi.

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MİLLİ TAKIM'DAN BİR 'BURAK' GEÇTİ...

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Son 10 yılda Türk futboluna adeta damga vuran Burak Yılmaz, Milli formayla çıktığı 77 maçta 31 gol, 8 asist yaparak 39 gole direkt etki etti. Takımın kaptanlığını da yapan tecrübeli golcü iz bırakarak Milli formayı bıraktı...


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