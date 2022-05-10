SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Son dakika: Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Son dakika: Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi...

10.05.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İki sezondur formasını giydiği Lille'de ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oluyor. 37 yaşındaki tecrübeli golcü, Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un yolunu tutuyor.

Son dakika: Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Bu sezon Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de iyi bir sezon geçirmeyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan 37 yaşındaki golcü ile Mavi Şimşekler temasa geçti. Amerika Ligi MLS'ten de talipleri olan tecrübeli golcü Adana Demirspor'un teklifi sonrası fikrini değiştirdi.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

thumbs_b_c_2ce6c7ad5edbe635a248b70dc8f518c3

Adana Demirspor, Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz ile sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

burak yılmaz

Futbola devam etmek isteyen ve 2 yıldır yurt dışında bulunan Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönmeyi sıcak karşılıyor.

ADANA DEMİRSPOR İLE ARASI İYİ

burak yılmaz

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkışını kutlayan bir video yayınlamış ve Mavi Şimşekler'i tebrik etmişti. Adana Demirspor yöneticileri ile arasının iyi olduğu belirtilen tecrübeli golcünün, Adana temsilcisine transferinin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransız devine gidiyor! Balotelli'den yılın transferiFransız devine gidiyor! Balotelli'den yılın transferi
Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz!Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz!
Fenerbahçe'nin taraftara açık antrenmanında olay! 2010/11 sezonu kupası...Fenerbahçe'nin taraftara açık antrenmanında olay! 2010/11 sezonu kupası...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Shota Arveladze, Survivor'a damga vurdu! Ağzından kaçırdı, pot kırdı...

Shota Arveladze, Survivor'a damga vurdu! Ağzından kaçırdı, pot kırdı...

Mesut Özil, sezon sonunda ayrılıyor! Yeni rotası...

Mesut Özil, sezon sonunda ayrılıyor! Yeni rotası...

Canlı yayında: "İki dünya yıldızı F.Bahçe'de"

Canlı yayında: "İki dünya yıldızı F.Bahçe'de"

Nuri Şahin, maç sonunda çıldırdı! 'Bırak beni' dedi, 50 metre depara kalktı...

Nuri Şahin, maç sonunda çıldırdı! 'Bırak beni' dedi, 50 metre depara kalktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.