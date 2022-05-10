Son dakika: Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Bu sezon Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de iyi bir sezon geçirmeyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan 37 yaşındaki golcü ile Mavi Şimşekler temasa geçti. Amerika Ligi MLS'ten de talipleri olan tecrübeli golcü Adana Demirspor'un teklifi sonrası fikrini değiştirdi.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Adana Demirspor, Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz ile sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Futbola devam etmek isteyen ve 2 yıldır yurt dışında bulunan Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönmeyi sıcak karşılıyor.

ADANA DEMİRSPOR İLE ARASI İYİ

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkışını kutlayan bir video yayınlamış ve Mavi Şimşekler'i tebrik etmişti. Adana Demirspor yöneticileri ile arasının iyi olduğu belirtilen tecrübeli golcünün, Adana temsilcisine transferinin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

