Son dakika: Büyük ters köşe! Sergen Yalçın derken, Aykut Kocaman bitti! Süper Lig'de sürpriz imza...

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin liderliğini, Galatasaray'ın ise takibini sürdürdüğü sezonda 6 hafta geride kalırken, galibiyeti olmayan takımlardan olan Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Üst üste gelen kötü sonuçlar ve 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.
Karadeniz ekibinin başına Sergen Yalçın'ın geçeceği ve deneyimli hocayla görüşmelerin devam ettiği öne sürülmüştü.
Ancak A Spor'un haberine göre Samsunspor, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içinde Samsun'a giderek resmi imzayı atacağı iddia edildi.
Son olarak Başakşehir'in başında görev yapan Aykut Kocaman, 2 Ekim 2021'den beri herhangi bir kulüple anlaşmaya varmamıştı. Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.