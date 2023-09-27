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Son dakika: Büyük ters köşe! Sergen Yalçın derken, Aykut Kocaman bitti! Süper Lig'de sürpriz imza...

27.09.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, henüz galibiyet alamayan takımlar arasında yer alan Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de henüz 1 puanı bulunan ve son sırada yer alan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı - beyazlılarda Sergen Yalçın'ın takımın başına geçeceği öne sürülmüştü ancak büyük bir sürpriz ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin liderliğini, Galatasaray'ın ise takibini sürdürdüğü sezonda 6 hafta geride kalırken, galibiyeti olmayan takımlardan olan Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

EROĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

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Üst üste gelen kötü sonuçlar ve 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

SERGEN YALÇIN İDDİASI VARDI

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Karadeniz ekibinin başına Sergen Yalçın'ın geçeceği ve deneyimli hocayla görüşmelerin devam ettiği öne sürülmüştü.

KOCAMAN İLE ANLAŞILDI

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Ancak A Spor'un haberine göre Samsunspor, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içinde Samsun'a giderek resmi imzayı atacağı iddia edildi.

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Son olarak Başakşehir'in başında görev yapan Aykut Kocaman, 2 Ekim 2021'den beri herhangi bir kulüple anlaşmaya varmamıştı. Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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