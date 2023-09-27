Son dakika: Büyük ters köşe! Sergen Yalçın derken, Aykut Kocaman bitti! Süper Lig'de sürpriz imza...

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin liderliğini, Galatasaray'ın ise takibini sürdürdüğü sezonda 6 hafta geride kalırken, galibiyeti olmayan takımlardan olan Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

EROĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

Üst üste gelen kötü sonuçlar ve 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

SERGEN YALÇIN İDDİASI VARDI

Karadeniz ekibinin başına Sergen Yalçın'ın geçeceği ve deneyimli hocayla görüşmelerin devam ettiği öne sürülmüştü.

KOCAMAN İLE ANLAŞILDI

Ancak A Spor'un haberine göre Samsunspor, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içinde Samsun'a giderek resmi imzayı atacağı iddia edildi.

Son olarak Başakşehir'in başında görev yapan Aykut Kocaman, 2 Ekim 2021'den beri herhangi bir kulüple anlaşmaya varmamıştı. Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

