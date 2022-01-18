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  4. Son dakika... Caner Erkin, Beşiktaş maçına damga vurdu! 'Bilerek penaltı yaptı'

Son dakika... Caner Erkin, Beşiktaş maçına damga vurdu! 'Bilerek penaltı yaptı'

18.01.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberi... Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçına Caner Erkin'in yaptırdığı penaltı pozisyonu damga vurdu. Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş, Batshuayi'nin attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçmişti. Penaltıya sebebiyet veren Caner Erkin'e ise sosyal medyada büyük tepki vardı. Eski takımı Beşiktaş'a bilerek penaltı yaptığını öne süren tweetler atılan oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika... Caner Erkin, Beşiktaş maçına damga vurdu! 'Bilerek penaltı yaptı'
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika Beşiktaş haberi... 2 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Beşiktaş, bu hafta da Fatih Karagümrük'ü yenip çıkışına devam etmek istiyordu. Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş'ta Batshuayi topu ağlarla buluşturdu. Penaltı pozisyonu maçın önüne geçti ve sosyal medya adeta yıkıldı...

"BİLEREK PENALTI YAPTI"

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Caner Erkin, Beşiktaş'ın kornerde yaptığı ortaya kafa topuna çıkarken eliyle topa müdahale edince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Bu olayın ardından sosyal medya adeta yıkıldı.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Caner Erkin
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