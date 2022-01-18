Son dakika... Caner Erkin, Beşiktaş maçına damga vurdu! 'Bilerek penaltı yaptı'

Son dakika Beşiktaş haberi... 2 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Beşiktaş, bu hafta da Fatih Karagümrük'ü yenip çıkışına devam etmek istiyordu. Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş'ta Batshuayi topu ağlarla buluşturdu. Penaltı pozisyonu maçın önüne geçti ve sosyal medya adeta yıkıldı...
Caner Erkin, Beşiktaş'ın kornerde yaptığı ortaya kafa topuna çıkarken eliyle topa müdahale edince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Bu olayın ardından sosyal medya adeta yıkıldı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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