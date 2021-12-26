Son dakika: Caner Erkin, Fenerbahçe taraftarını çıldırtı! Trabzonspor'a transferi ise...

Son dakika: Trabzonspor'da sol bek mevkisine yapılacak transfere kesin gözüyle bakılırken bu mevki için en önemli aday Caner Erkin olarak görülüyordu. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu almak için harekete geçen Trabzonspor, Caner Erkin'in eski bir paylaşımını gördükten sonra bu transferden vazgeçti. Bu hamlenin ardından Caner Erkin söz konusu paylaşımı sildi. Bu paylaşımın silindiğini gören Fenerbahçeliler de Caner Erkin'e büyük tepki gösterdi. Gün sonunda ise Caner Erkin Fatih Karagümrük'te kaldı. İşte detaylar...

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde, "Fenerbahçe yıkılmaz, haklıydık kazandık" şeklinde paylaşım yapan Caner, bunu kaldırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar platformlarında yakalanan bu detay ortalığı ayağa kaldırdı. Taraftarlar Caner hakkında çok sert yorumlar yaptı.

"RÜYASINDA GÖRÜR"

Devre arası transferinde sol bek için Caner Erkin isminin gündeme geldiği iddia edilen Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuya açıklık getirdi ve “Caner Erkin Trabzonspor’u rüyasında görür. 2010-2011 ile alakalı bazı tweetlerini yakaladık” ifadelerini kullandı.



