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Son dakika: Caner Erkin, Fenerbahçe taraftarını çıldırtı! Trabzonspor'a transferi ise...

26.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Trabzonspor Haberleri: Devre arasında Trabzonspor'a transferi konuşulan Caner Erkin ortalığı karıştırdı. Trabzonspor taraftarının istemediği tecrübeli oyuncu 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde Fenerbahçe için yaptığı paylaşımı sildi. Bunu fark eden Fenerbahçe taraftarı Caner Erkin'e büyük tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da görmesinden sonra Trabzonspor'a da transferi suya düşmüş oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Caner Erkin, Fenerbahçe taraftarını çıldırtı! Trabzonspor'a transferi ise...
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika: Trabzonspor'da sol bek mevkisine yapılacak transfere kesin gözüyle bakılırken bu mevki için en önemli aday Caner Erkin olarak görülüyordu. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu almak için harekete geçen Trabzonspor, Caner Erkin'in eski bir paylaşımını gördükten sonra bu transferden vazgeçti. Bu hamlenin ardından Caner Erkin söz konusu paylaşımı sildi. Bu paylaşımın silindiğini gören Fenerbahçeliler de Caner Erkin'e büyük tepki gösterdi. Gün sonunda ise Caner Erkin Fatih Karagümrük'te kaldı. İşte detaylar...

PAYLAŞIMI KALDIRDI

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Fenerbahçe'de oynadığı dönemde, "Fenerbahçe yıkılmaz, haklıydık kazandık" şeklinde paylaşım yapan Caner, bunu kaldırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar platformlarında yakalanan bu detay ortalığı ayağa kaldırdı. Taraftarlar Caner hakkında çok sert yorumlar yaptı.

"RÜYASINDA GÖRÜR"

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Devre arası transferinde sol bek için Caner Erkin isminin gündeme geldiği iddia edilen Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuya açıklık getirdi ve “Caner Erkin Trabzonspor’u rüyasında görür. 2010-2011 ile alakalı bazı tweetlerini yakaladık” ifadelerini kullandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Trabzonspor
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