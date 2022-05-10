Son dakika: Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe, iki dünya yıldızını getiriyor"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta 10 galibiyet - 2 beraberlik alarak taraftarlarına gelecek adına olumlu sinyaller vermişti. Sarı - lacivertli yönetim, mutlak şampiyonluk hedefiyle girilecek olan yeni sezon öncesi transferde hata yapmak istemiyor.

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Uruguaylı tecrübeli golcü ile görüşme halinde olduğunu ve transferin bitme aşamasına geldiğini Beyaz TV'de belirtti.

"SUAREZ VE BİR DÜNYA YILDIZI"

Engin, "Fenerbahçe - Luis Suarez ayrı. Başka bir yıldız var, başka. Fenerbahçe'ye dünya çapında bir futbolcu. Israr etmeyin, söylemem. Ağzımdan laf alamazsınız." ifadelerini kullanarak sarı - lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı - lacivertlilerin gol yollarındaki sıkıntıyı kaliteli bir golcü ile çözmek istediği biliniyor. Luis Suarez adı daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.

BU SEZON LUIS SUAREZ

Uruguaylı yıldız, bu sezon Atletico Madrid ile 42 maça çıktı. 25 kez ilk 11'de yer alan Luiz Suarez, 13 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

