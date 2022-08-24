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SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

24.08.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Milli sporcu Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'deki sözleşmesi, takımı Charouz tarafından karşılıklı anlaşmayla feshedildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

Formula 2 organizasyonu, Charouz takımının, Cem Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

YERİNE GELECEK İSİM...

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Charouz'un, hafta sonu Belçika'da gerçekleştirilecek Spa-Francorchamps pistinde Cem Bölükbaşı'nın yerine Tatiana Calderon ile yarışacağı belirtilen açıklamada, "Kolombiyalı sürücü, sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilen 2022 sezonunun geri kalanında Cem Bölükbaşı'nın yerine 2019'dan bu yana ilk kez Formula 2'de yarışacak." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Formula 2'ye katılma başarısı gösteren 24 yaşındaki milli sporcu, bu organizasyonda Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olmuştu.

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Cem Bölükbaşı son dakika formula
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