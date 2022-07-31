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Son dakika: Chelsea, Fenerbahçe'ye golcü transferi yapıyor! Alexander Sörloth adım adım Kadıköy'e...

31.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev'e yenilerek veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar, hücum hattında yaşanan gol problemiyle ilgili sosyal medyada adeta isyan etmişti. Ukrayna ekibine karşı birçok pozisyon bulan ancak topu ağlarla buluşturmakta oldukça etkisiz kalan sarı - lacivertlilerde yönetim, santrfor transferini bitirmek için harekete geçmişti. Alexander Sörloth'u listesinde bulunduran Fenerbahçe'ye Chelsea'den müjdeli haber geldi.

Son dakika: Chelsea, Fenerbahçe'ye golcü transferi yapıyor! Alexander Sörloth adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermişti. Taraftarların da özellikle istediği santrfor takviyesine yoğunlaşan yönetim, adaylarıyla görüşmelerini sıklaştırmıştı.

SÖRLOTH'TA SICAK GELİŞME

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Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de santrfor transferi için listede bulunan Alexander Sörloth'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferi UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Slovacko maçına kadar bitirmek isteyen sarı - lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

WERNER, GERİ DÖNÜŞÜ KABUL ETTİ

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Norveç basınının haberine göre; Chelsea forması giyen Timo Werner, eski takımı Leipzig'e dönmeyi ve maaşında yarı yarıya bir indirim yapmayı kabul etti.

FENERBAHÇE İÇİN ENGELLER ORTADAN KALKTI

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Bu gelişmenin ardından Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'ye transferi için tüm engellerin ortadan kalktığı iddia edildi.

Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da oynayan ve gol krallığı yaşayan Norveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 43 resmi maçta 8 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.


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