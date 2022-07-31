Son dakika: Chelsea, Fenerbahçe'ye golcü transferi yapıyor! Alexander Sörloth adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermişti. Taraftarların da özellikle istediği santrfor takviyesine yoğunlaşan yönetim, adaylarıyla görüşmelerini sıklaştırmıştı.

SÖRLOTH'TA SICAK GELİŞME

Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de santrfor transferi için listede bulunan Alexander Sörloth'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferi UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Slovacko maçına kadar bitirmek isteyen sarı - lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

WERNER, GERİ DÖNÜŞÜ KABUL ETTİ

Norveç basınının haberine göre; Chelsea forması giyen Timo Werner, eski takımı Leipzig'e dönmeyi ve maaşında yarı yarıya bir indirim yapmayı kabul etti.

FENERBAHÇE İÇİN ENGELLER ORTADAN KALKTI

Bu gelişmenin ardından Alexander Sörloth'un Fenerbahçe'ye transferi için tüm engellerin ortadan kalktığı iddia edildi.

Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da oynayan ve gol krallığı yaşayan Norveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 43 resmi maçta 8 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.



