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Son dakika: Christian Atsu'dan acı haber geldi! Enkaz altında kalmıştı, hayatını kaybetti...

18.02.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin en çok etkilediği illerden biri Hatay olmuştu. Yıkılan binaların ardından binlerce kişi hayatını kaybederken, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları günlerdir süren Rönesans Rezidans'ta oyuncunun bulunduğu ve hayatını kaybettiği açıklandı.

Son dakika haberleri: Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesiyle yasa boğulmuştu. Spor camiasını da vuran depremde birçok sporcu hayata gözlerini yummuş, bazı isimler ise yaralı olarak enkaz altından çıkarılmıştı.

Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da ise Rönesans Rezidans'ta konaklayan Christian Atsu, deprem sonrası enkaz altında kalmıştı.

ATSU'DAN ACI HABER GELDİ...

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Hataysporlu futbolcunun günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunduğu ancak hayatını kaybettiği açıklandı.

TÜRKİYE'DEKİ TEMSİLCİSİ KONUŞTU

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Oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili bir açıklama yapan Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.

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