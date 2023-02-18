Son dakika: Christian Atsu'dan acı haber geldi! Enkaz altında kalmıştı, hayatını kaybetti...

Son dakika haberleri: Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesiyle yasa boğulmuştu. Spor camiasını da vuran depremde birçok sporcu hayata gözlerini yummuş, bazı isimler ise yaralı olarak enkaz altından çıkarılmıştı.

Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da ise Rönesans Rezidans'ta konaklayan Christian Atsu, deprem sonrası enkaz altında kalmıştı.

ATSU'DAN ACI HABER GELDİ...

Hataysporlu futbolcunun günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunduğu ancak hayatını kaybettiği açıklandı.

TÜRKİYE'DEKİ TEMSİLCİSİ KONUŞTU

Oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili bir açıklama yapan Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.

