SON DAKİKA: Cimbom kötü seriye Alanyaspor ile 'dur' dedi! Sarı-Kırmızılılar sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Sarı-Kırmızılılar olurken, ev sahibi ekip milli araya topladığı 22 puanla lider olarak girmeyi başardı.

YUNUS AKGÜN'DEN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmanın 27. dakikasında Sara'nın harika pasıyla Alanyaspor savunmasının arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleci Ertuğrul'un üstünden klas bir aşırtma vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI

Dakikalar 58'i gösterirken Sarı-Kırmızılılar'da Sara, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunda, Ertuğrul gole izin vermedi.

OSİMHEN TAKIM ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakayı statta izledi. Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti.

KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ

Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı. Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı.