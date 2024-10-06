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SON DAKİKA: Cimbom kötü seriye Alanyaspor ile 'dur' dedi! Sarı-Kırmızılılar sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.10.2024 20:34
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Son dakika: Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 8. hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Yoğun bir tempoda oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup ederken Kasımpaşa ve Rigas Skola beraberliklerinin ardından aldığı bu galibiyetle taraftarını sevindirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Cimbom kötü seriye Alanyaspor ile 'dur' dedi! Sarı-Kırmızılılar sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Sarı-Kırmızılılar olurken, ev sahibi ekip milli araya topladığı 22 puanla lider olarak girmeyi başardı.

YUNUS AKGÜN'DEN MÜTHİŞ GOL

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Karşılaşmanın 27. dakikasında Sara'nın harika pasıyla Alanyaspor savunmasının arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleci Ertuğrul'un üstünden klas bir aşırtma vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI

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Dakikalar 58'i gösterirken Sarı-Kırmızılılar'da Sara, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunda, Ertuğrul gole izin vermedi.

OSİMHEN TAKIM ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakayı statta izledi. Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti.

KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ

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Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı. Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı.

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Süper Lig Alanyaspor Yunus Akgün son dakika galatasaray
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