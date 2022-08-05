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Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun hiç şakası yok! Fenerbahçe ve Galatasaray detayı çıldırttı...

05.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona, yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde giren Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyordu. Takımdan ayrılmak istediği bilinen dünyaca ünlü yıldız için Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Corinthians'tan flaş bir açıklama gelirken, Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı Galatasaray beğenisi dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun hiç şakası yok! Fenerbahçe ve Galatasaray detayı çıldırttı...

Geçtiğimiz sezon döndüğü Manchester United'da iyi bir sezon geçirmesine rağmen takımı Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı için kulüp yönetimine ayrılık isteğini dile getiren Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusuydu. Portekizli yıldız için sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi Corinthians, yıldız oyuncu için harekete geçti.

VITOR PEREIRA VE RONALDO BULUŞABİLİR

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İspanyol ve İngiliz basınında yer alan habere göre; Corinthians, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves "Futbolda her şey olabilir. Cristiano Ronaldo ihtimali daha önce yoktu ama şimdi gözümüz üzerinde" ifadelerini kullandı.

RONALDO'NUN ANILDIĞI TAKIMLAR

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Yakın zamanda Cristiano Ronaldo'nun adı Atletico Madrid, Chelsea, Napoli, Bayern Münih gibi dev takımlarla anılmıştı. 37 yaşındaki Ronaldo geçen sezon 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

HAZIRLIK MAÇINDA STADI TERK ETTİ

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Ailevi nedenleri gerekçe göstererek hazırlık kampına katılmayan futbolcu, takımı Manchester United'ın İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ilk 45 dakika forma giymiş, devre arasında oyundan alınınca stadı terk etmişti.

GALATASARAY BEĞENİSİ DİKKAT ÇEKTİ

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Öte yandan Portekizli yıldız, Instagram hesabındaki bir gönderisine yapılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

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Ronaldo'nun beğenisi, kısa süre içerisinde sosyal medyada Galatasaray taraftarları tarafından paylaşıldı.

"%38 İHTİMALLE GALATASARAY'DA"

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Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt ise Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran vermişti. Bunu fark eden Türk taraftarlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce tweet atmıştı. Türk taraftarların bu kadar yoğun tweet atmasını fark eden İngilizler de durumu görünce büyük bir şok yaşamıştı.

GÜNDEM OLUNCA DEĞİŞTİRDİLER

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Twitter'da gündem olan bu olayın ardından Transfermarkt Ronaldo'nun gideceği takımları değiştirmişti. Galatasaray'ı listeden kaldıran Transfermarkt yetkilileri yine de gündemin ana maddesine oturmuştu.


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