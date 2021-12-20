Son dakika... Cristiano Ronaldo için olay iddia! Real Madrid'e geri mi dönüyor?

Son dakika... Dünya futboluna Messi ile birlikte damga vuran Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında sürpriz bir şekilde Manchester United'ın yolunu tutan Portekizli yıldız eski takımı Real Madrid'e geri dönebilir.

REAL MADRID İDDİASI

Football Insider'ın iddiasına göre, Ralf Rangnick'in Manchester United'ın başına geçmesiyle oyun da değişti. Ralf Rangnick'in oynatmayı hedeflediği yüksek tempolu ve baskılı futbola Ronaldo'nun ayak uydurup uyduramayacağı konuşulurken yıldız futbolcunun bu bağlamda takımdan ayrılma ihtimali olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Cristiano Ronaldo, Ocak ayında Manchester United'dan ayrılabilir. Portekizli yıldızın bir başka eski kulübü Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor.



