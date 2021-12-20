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  4. Son dakika... Cristiano Ronaldo için olay iddia! Real Madrid'e geri mi dönüyor?

Son dakika... Cristiano Ronaldo için olay iddia! Real Madrid'e geri mi dönüyor?

20.12.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Sürpriz bir şekilde Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra Old Trafford'a geri dönmüştü. İngiltere'de gösterdiği performansla kendinden yine söz ettirmeyi başaran Ronaldo'nun mutsuz olduğu ortaya çıktı. 36 yaşındaki fenomen golcü eski takımı Real Madrid'e dönebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Cristiano Ronaldo için olay iddia! Real Madrid'e geri mi dönüyor?
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika... Dünya futboluna Messi ile birlikte damga vuran Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında sürpriz bir şekilde Manchester United'ın yolunu tutan Portekizli yıldız eski takımı Real Madrid'e geri dönebilir.

REAL MADRID İDDİASI

Football Insider'ın iddiasına göre, Ralf Rangnick'in Manchester United'ın başına geçmesiyle oyun da değişti. Ralf Rangnick'in oynatmayı hedeflediği yüksek tempolu ve baskılı futbola Ronaldo'nun ayak uydurup uyduramayacağı konuşulurken yıldız futbolcunun bu bağlamda takımdan ayrılma ihtimali olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Cristiano Ronaldo, Ocak ayında Manchester United'dan ayrılabilir. Portekizli yıldızın bir başka eski kulübü Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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