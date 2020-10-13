SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını ancak herhangi bir semptom görünmediğini açıkladı.

SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şok yaşadı. İsveç maçı öncesinde tüm takıma yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'da pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kamptan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ronaldo'da herhangi bir semptomun görülmediği de açıklamada yer aldı.

Öte yandan Portekiz Milli Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.

RONALDO 18 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞTI

EkNyMEGU8AMfSrU

ADAYA TAŞINMIŞTI... BAŞINA GELDİ!

Koronavirüs salgınının dünyada etkili olmasının ardından, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz'e bağlı Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha de Fuzeta adasını kiralamıştı. Kendisini ailesiyle birlikte karantinaya almıştı.

ronaldo-nun-koronavirus-karantinasi-bursa-da-2-13086483_o

FRANSIZ FUTBOLCULAR ALARMDA

Portekiz, Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Mbappe, Kimpembe, Lucaz Hernandez gibi futbolcular da maç esnasında Ronaldo’yla yan yana geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi Cristiano Ronaldo’nun testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu’nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

123123

kım

mbaappe


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
İşte muhtemel 11'lerİşte muhtemel 11'ler
Avrupa'nın yıldız golcüleri mazisini arıyorAvrupa'nın yıldız golcüleri mazisini arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Önce bir yumruk, ardından da tokat attım
Önce bir yumruk, ardından da tokat attım
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
Erol Bulut'tan 'Tokat' olayı için flaş sözler
Erol Bulut'tan 'Tokat' olayı için flaş sözler
Beşiktaş'ta iki isimle ipler kopuyor!
Beşiktaş'ta iki isimle ipler kopuyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İşte Bruma'nın yeni adresi!
İşte Bruma'nın yeni adresi!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dünya devine transfer oluyor!
Dünya devine transfer oluyor!
Luis Suarez'in sınavında sahtecilik!
Luis Suarez'in sınavında sahtecilik!
Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...
Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...
Okuyucu Yorumları 10 yorum
okadar müslüman a garibana yardım ettin onların dua şu yeter sana inşalah atlatırsın
vallahi üÜldüm hayır şifalar dilerim
Daha yeni nişanlısına trilyonluk yüzük almıştı, geçmiş olsun CR7.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
SON DAKİKA! Ronaldo, koronavirüse yakalandı!
Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti!
Bakasetas attı, Pelkas oynadı!
Sırbistan: 0 - Macaristan: 1 | Maç sonucu
Macaristan'dan tek gol 3 puan
Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
Maradona'da koronavirüse mi yakalandı?
Maradona'da koronavirüs şüphesi!
Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Bruma'nın yeni takımı resmen açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.