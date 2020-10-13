SON DAKİKA! Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şok yaşadı. İsveç maçı öncesinde tüm takıma yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'da pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kamptan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ronaldo'da herhangi bir semptomun görülmediği de açıklamada yer aldı.

Öte yandan Portekiz Milli Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.

RONALDO 18 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞTI

ADAYA TAŞINMIŞTI... BAŞINA GELDİ!

Koronavirüs salgınının dünyada etkili olmasının ardından, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz'e bağlı Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha de Fuzeta adasını kiralamıştı. Kendisini ailesiyle birlikte karantinaya almıştı.

FRANSIZ FUTBOLCULAR ALARMDA

Portekiz, Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Mbappe, Kimpembe, Lucaz Hernandez gibi futbolcular da maç esnasında Ronaldo’yla yan yana geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi Cristiano Ronaldo’nun testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu’nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.