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  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya yılın şoku! Listeye bile almadılar...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya yılın şoku! Listeye bile almadılar...

14.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 2021/22 sezonunun en iyileri kategorilerinde adaylar belli olurken, Cristiano Ronaldo detayı sosyal medyada olay yarattı. Bu sezon iki kez ayın oyuncusu seçilen Portekizli yıldıza hiçbir kategoride yer verilmemesi, Ronaldo'nun hayranları tarafından büyük tepki çekti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya yılın şoku! Listeye bile almadılar...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu ve teknik direktörü kategorilerinde adaylar belli oldu. Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bu sezon iki kez ayın oyuncusu seçilmesine rağmen adaylar arasında kendine yer bulamaması sosyal medyada olay yarattı.

RONALDO LİSTEDE BİLE YOK

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Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Liverpool'dan Muhammed Salah ile Trent Alexander-Arnold, Manchester City'den Kevin De Bruyne ile Joao Cancelo, Tottenham'dan Heung-min Son, Arsenal'den Bukayo Saka, West Ham United'dan Jarrod Bowen ve Southampton'tan James Ward-Prowse, sezonun en iyi oyuncusu adayları arasına girdi. Bu sezon 2 kez ayın oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo ise listede kendine yer bulamadı.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

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En iyi teknik direktör kategorisinin adayları olarak, Thomas Frank (Brentford), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle United), Jürgen Klopp (Liverpool) ve Patrick Vieira (Crystal Palace) gösterildi.

RONALDO TEPKİSİ

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Bu durum Ronaldo'nun hayranları tarafından oldukça sert eleştirilirken, sosyal medyada aday listesini oluşturanlara tepki yağdı.

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