Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya yılın şoku! Listeye bile almadılar...

Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu ve teknik direktörü kategorilerinde adaylar belli oldu. Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bu sezon iki kez ayın oyuncusu seçilmesine rağmen adaylar arasında kendine yer bulamaması sosyal medyada olay yarattı.

RONALDO LİSTEDE BİLE YOK

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Liverpool'dan Muhammed Salah ile Trent Alexander-Arnold, Manchester City'den Kevin De Bruyne ile Joao Cancelo, Tottenham'dan Heung-min Son, Arsenal'den Bukayo Saka, West Ham United'dan Jarrod Bowen ve Southampton'tan James Ward-Prowse, sezonun en iyi oyuncusu adayları arasına girdi. Bu sezon 2 kez ayın oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo ise listede kendine yer bulamadı.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

En iyi teknik direktör kategorisinin adayları olarak, Thomas Frank (Brentford), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle United), Jürgen Klopp (Liverpool) ve Patrick Vieira (Crystal Palace) gösterildi.

RONALDO TEPKİSİ

Bu durum Ronaldo'nun hayranları tarafından oldukça sert eleştirilirken, sosyal medyada aday listesini oluşturanlara tepki yağdı.

