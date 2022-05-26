Son dakika: Damien Comolli'nin Fenerbahçelileri çıldırtan transferi geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Ali Koç'un başkan seçildiği ilk sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine Damien Comolli getirilmişti. O sezon neredeyse sil baştan takım kuran sarı - lacivertlilerde Fransız futbol insanının yaptığı transferlerin birçoğundan istenen verim alınamamış ve kulüp hem ekonomik hem de sportif anlamda kötü gibi bir sezon geçirmişti.

COMOLLI DÖNEMİ AKILLARDA

Alınan başarısız sonuçlar sebebiyle 16 Ocak 2020 tarihinde Damien Comolli ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılmıştı. O dönem Damien Comolli'nin yaptığı tartışmalı transferlerden biri de Islam Slimani idi.

FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTMIŞTI

Performansıyla Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çeken Islam Slimani, Damien Comolli'nin yanıldığı isimlerden sadece biri olmuştu. Öte yandan Cezayirli forvetin Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe'ye döneceği iddiası Sarı-Lacivertli taraftarları son derece endişelendirdi.

JORGE JESUS İLE KARİYER SEZONUNU YAŞAMIŞTI

Portekiz basınının geçtiği habere göre Islam Slimani'yle ilgilenen iki kulüpten biri de Fenerbahçe. Jorge Jesus yönetimindeki Sporting'de kariyer sezonunu geçiren tecrübeli forvet, 46 maçta 31 gol atmıştı.

