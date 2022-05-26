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  4. Son dakika: Damien Comolli'nin Fenerbahçelileri çıldırtan transferi geri dönüyor!

Son dakika: Damien Comolli'nin Fenerbahçelileri çıldırtan transferi geri dönüyor!

26.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de mutlak şampiyonluk hedeflenen yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda Jorge Jesus'un oturması bekleniyor. Sarı - lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli döneminde transfer edilen Islam Slimani'nin Portekizli teknik direktör ile yeniden Fenerbahçe formasını giyeceği iddia edilmişti.

Son dakika: Damien Comolli'nin Fenerbahçelileri çıldırtan transferi geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Ali Koç'un başkan seçildiği ilk sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine Damien Comolli getirilmişti. O sezon neredeyse sil baştan takım kuran sarı - lacivertlilerde Fransız futbol insanının yaptığı transferlerin birçoğundan istenen verim alınamamış ve kulüp hem ekonomik hem de sportif anlamda kötü gibi bir sezon geçirmişti.

COMOLLI DÖNEMİ AKILLARDA

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Alınan başarısız sonuçlar sebebiyle 16 Ocak 2020 tarihinde Damien Comolli ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılmıştı. O dönem Damien Comolli'nin yaptığı tartışmalı transferlerden biri de Islam Slimani idi.

FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTMIŞTI

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Performansıyla Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çeken Islam Slimani, Damien Comolli'nin yanıldığı isimlerden sadece biri olmuştu. Öte yandan Cezayirli forvetin Jorge Jesus'la birlikte Fenerbahçe'ye döneceği iddiası Sarı-Lacivertli taraftarları son derece endişelendirdi.

JORGE JESUS İLE KARİYER SEZONUNU YAŞAMIŞTI

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Portekiz basınının geçtiği habere göre Islam Slimani'yle ilgilenen iki kulüpten biri de Fenerbahçe. Jorge Jesus yönetimindeki Sporting'de kariyer sezonunu geçiren tecrübeli forvet, 46 maçta 31 gol atmıştı.

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