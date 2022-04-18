Son dakika: Deniz Ateş Bitnel, canlı yayında açıkladı! "MHK için teklif aldım..."

Son dakika haberleri: Türk futbolunda yaşananların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda peş peşe istifalar gelmiş ve haziran ayında seçime gidileceği açıklanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da görevi bırakması gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da görevi bırakması, Türk futbolunda deprem etkisi yarattı.

Bu kararın ardından eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in TV 100 canlı yayınında yaptığı açıklamalar olay yarattı.

"KABUL ETMEDİM"

Kendisine MHK Başkanlığı teklif edildiğini söyleyen Bitnel, "Bana MHK Başkanlığı teklif edildi. Ancak kabul etmedim. 5 hafta için göreve gelmem." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki futbolseverler, Bitnel'in açıklamalarını 'ti'ye alarak "Teklifi Ertem Şener mi yaptı?" şeklinde esprili şekilde yorumlar yaptılar.



