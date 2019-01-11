SON DAKİKA! Deniz Çakır ifade vermek üzere adliyede

Oyuncu Deniz Çakır'a İstanbul’da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekânda, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Deniz Çakır’ı eleştirmiş “Bu ülkenin başörtülü hanımlarına ‘Suudi Arabistan’a gidin’ demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da neymiş? Sanatçıymış. Buyurun. Dert başka, ne derseniz deyin. Bu ülkede insanların yaşam biçimleriyle uğraşan CHP zihniyetidir” açıklaması yapmıştı.

Deniz Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde...

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