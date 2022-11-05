Son dakika: Derbi bitti, Galatasaray'ın paylaşımı olay oldu! Ağlayan kartal ve Mauro Icardi detayı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18. ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 28. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Maçın ardından Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanırken, sarı - kırmızılıların resmi Twitter hesabından olay yaratan bir paylaşım geldi.
"Mauro Icardi'den çağrı var..." başlığıyla atılan tweet'te Arjantinli yıldız, "BJK" adıyla kayıt edilen bir kartalı aradı.
Görüntülü aramada telefonu açan kartalın önce ince bir ses çıkardığı ve sonrasında ağladığı görüldü. Kartalın ağladığı sırada ise Icardi'nin gülümsemesi dikkat çekti.
Bu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yer buldu. Galatasaray taraftarları tweet'i beğeni ve retweet yağmuruna tutarken, Beşiktaşlı futbolseverlerden tepki geldi.
Ayrıca Galatasaray'ın Twitter hesabından bir paylaşım daha geldi. Şenol Güneş'in "Son 10 yılda en çok şampiyon olan takım Galatasaray" sözlerine gönderme yapılan tweet'te "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" ifadeleri yer aldı ve abaküsle hesaplanan şampiyonluk sayıları bulundu.