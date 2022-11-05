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Son dakika: Derbi bitti, Galatasaray'ın paylaşımı olay oldu! Ağlayan kartal ve Mauro Icardi detayı...

05.11.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti ve Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından olay yaratan bir paylaşım geldi. Sarı - kırmızılıların tweet'inde ağlayan kartal figürü ve Mauro Icardi'nin telefon çağrısının yer alması dikkat çekti.

Son dakika: Derbi bitti, Galatasaray'ın paylaşımı olay oldu! Ağlayan kartal ve Mauro Icardi detayı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18. ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 28. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Maçın ardından Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanırken, sarı - kırmızılıların resmi Twitter hesabından olay yaratan bir paylaşım geldi.

"MAURO ICARDI'DEN ÇAĞRI VAR"

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"Mauro Icardi'den çağrı var..." başlığıyla atılan tweet'te Arjantinli yıldız, "BJK" adıyla kayıt edilen bir kartalı aradı.

AĞLAYAN KARTAL...

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Görüntülü aramada telefonu açan kartalın önce ince bir ses çıkardığı ve sonrasında ağladığı görüldü. Kartalın ağladığı sırada ise Icardi'nin gülümsemesi dikkat çekti.

TWEET OLAY OLDU

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Bu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yer buldu. Galatasaray taraftarları tweet'i beğeni ve retweet yağmuruna tutarken, Beşiktaşlı futbolseverlerden tepki geldi.

BİR PAYLAŞIM DAHA: ABAKÜS

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Ayrıca Galatasaray'ın Twitter hesabından bir paylaşım daha geldi. Şenol Güneş'in "Son 10 yılda en çok şampiyon olan takım Galatasaray" sözlerine gönderme yapılan tweet'te "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" ifadeleri yer aldı ve abaküsle hesaplanan şampiyonluk sayıları bulundu.

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