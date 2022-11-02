Son dakika: Dev derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. haftada oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek! Galatasaray ile Beşiktaş, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. İki takım da dev müsabaka için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, taraftarlar maçı yönetecek olan hakemi merak içinde bekliyordu.

YABANCI HAKEM İDDİALARI

Süper Lig'in iki büyük kulübünü karşı karşıya getirecek olan karşılaşmayı yabancı bir hakemin yöneteceğine dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından resmi bir açıklama yapıldı.

DERBİNİN HAKEMİ MELER

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyurdu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

