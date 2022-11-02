SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Dev derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek...

Son dakika: Dev derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek...

02.11.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakeminin hangi isim olacağı merak ediliyordu. Yabancı bir hakemin dev karşılaşmayı yöneteceğine dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından bugün resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan kritik müsabakayı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

Son dakika: Dev derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. haftada oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek! Galatasaray ile Beşiktaş, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. İki takım da dev müsabaka için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, taraftarlar maçı yönetecek olan hakemi merak içinde bekliyordu.

YABANCI HAKEM İDDİALARI

Süper Lig'in iki büyük kulübünü karşı karşıya getirecek olan karşılaşmayı yabancı bir hakemin yöneteceğine dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından resmi bir açıklama yapıldı.

DERBİNİN HAKEMİ MELER

9ccc55aa60fe4f5eaa730874d87ffb4c

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyurdu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem Beşiktaş hem F.Bahçe'de oynamıştı! Milli yıldız şampiyonluk favorisini açıkladıHem Beşiktaş hem F.Bahçe'de oynamıştı! Milli yıldız şampiyonluk favorisini açıkladı
Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"
Ekranlara yansımamıştı! Jesus sakatlanan oyuncuya böyle tepki gösterdiEkranlara yansımamıştı! Jesus sakatlanan oyuncuya böyle tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Halil Umut Meler son dakika beşiktaş galatasaray dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to devam edecek kulübün

En Çok Okunan Haberler

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu!

Efsane futbolcu Manuel Neuer, hayranlarını kahreden haberi duyurdu!

Galatasaray'dan maç tekrarı için TFF'ye başvuru!

Galatasaray'dan maç tekrarı için TFF'ye başvuru!

Devre arası Talisca bombası! Hem Beşiktaş hem de Galatasaray...

Devre arası Talisca bombası! Hem Beşiktaş hem de Galatasaray...

Arda Güler'i sevindiren gelişme! ''Real Madrid...''

Arda Güler'i sevindiren gelişme! ''Real Madrid...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.