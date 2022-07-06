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Son dakika: Dev transfer! Tam 544 milyon TL...

06.07.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Birçok Avrupa Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazanırken, Alman devi Borrussia Dortmund dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e satarken yerini flaş bir isimle doldurdu. İşte detaylar...

Son dakika: Dev transfer! Tam 544 milyon TL...

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Ajax'ta forma giyen Sebastien Haller'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor ile dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

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Haller'in yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı. Almanya basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon Euro (544 Milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Ajax formasıyla ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı. (AA)


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