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Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz! Taraftarlar çok tedirgin durumda...

20.07.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de nefesler tutulmuş durumda. Jorge Jesus yönetiminde bu turu geçip moral bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde her şey hazır... Maç öncesi taraftarların öğrendiği 'VAR' sistemi herkesi şaşırttı. UEFA'nın kuralları gereği; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması bulunmamakta. Bu olay taraftarları bir hayli tedirgin etti.

Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz! Taraftarlar çok tedirgin durumda...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Bu akşam Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de oyuncular tamamen bu maça kilitlenmiş durumda. Taraftarların da bir hayli heyecanlı olduğu gözlenirken UEFA'nın aldığı VAR kararı öğrenenleri şaşırttı.

KRİTİK MAÇTA 'VAR' SİSTEMİ DEVRE DIŞI

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UEFA'nın aldığı karar nedeniyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması bulunmamakta. Temsilcilerimizin geçmiş dönemde hakem hatalarından başı yanmasından ötürü bu olay taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

VAR NEDEN KULLANILMIYOR?

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UEFA'nın ön eleme maçlarında VAR uygulaması kullanmamasının nedeni, takımların stadyumlarında bulunan alt yapı eksikliği olduğu ortaya çıktı. Bazı takımların alt yapıları yeterli seviyede olsa da, genelinin kötü seviyede olması UEFA'nın bu kararı vermesine yol açtı.


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