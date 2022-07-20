Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz! Taraftarlar çok tedirgin durumda...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Bu akşam Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de oyuncular tamamen bu maça kilitlenmiş durumda. Taraftarların da bir hayli heyecanlı olduğu gözlenirken UEFA'nın aldığı VAR kararı öğrenenleri şaşırttı.

KRİTİK MAÇTA 'VAR' SİSTEMİ DEVRE DIŞI

UEFA'nın aldığı karar nedeniyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması bulunmamakta. Temsilcilerimizin geçmiş dönemde hakem hatalarından başı yanmasından ötürü bu olay taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

VAR NEDEN KULLANILMIYOR?

UEFA'nın ön eleme maçlarında VAR uygulaması kullanmamasının nedeni, takımların stadyumlarında bulunan alt yapı eksikliği olduğu ortaya çıktı. Bazı takımların alt yapıları yeterli seviyede olsa da, genelinin kötü seviyede olması UEFA'nın bu kararı vermesine yol açtı.



