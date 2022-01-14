SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Domenec Torrent, Galatasaray'a imzayı attı! Resmi açıklamada dikkat çeken saat detayı

Son dakika: Domenec Torrent, Galatasaray'a imzayı attı! Resmi açıklamada dikkat çeken saat detayı

14.01.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray teknik direktör Domenec Torrent'le resmen sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı." ifadelerine yer verildi. Kulübün resmi açıklamayı saat 19.05'te yapması dikkat çekti.

Son dakika: Domenec Torrent, Galatasaray'a imzayı attı! Resmi açıklamada dikkat çeken saat detayı

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent'in getirildiğini resmen açıkladı.

SON DAKİKA: DOMENEC TORRENT RESMEN GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı." ifadelerine yer verildi.

torrent 2

19.05'TE AÇIKLANDI

Galatasaray'ın Domenec Torrent'i saat 19.05'te açıklaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altında taraftarlar, İspanyol çalıştırıcıya "Hoş geldin" dedi. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, ''Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımıyla çok şeyler başaracağıma inanıyorum!'' ifadelerini kullandı.

hgghjghj


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Domenec Torrent'in biletini kestiği ilk futbolcu belli oldu! "Galatasaray seviyesinde değil..."Domenec Torrent'in biletini kestiği ilk futbolcu belli oldu! "Galatasaray seviyesinde değil..."
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
keşke fatih terimi göndermeseydiler alt yapının başına verseydiler,eğlenirdi orda
19.05te de gider beyefendi.
biz yokuz artık size hayırlı olsun. ????????????????

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Erol Bulut'tan anlamlı mesaj: Hayat kısa, iyi geçinin

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Erol Bulut'tan anlamlı mesaj: Hayat kısa, iyi geçinin

Beşiktaş camiası, Gaziantep FK galibiyeti sonrası ayaklandı! "Son damla taştı. TFF'ye sesleniyorum..."

Beşiktaş camiası, Gaziantep FK galibiyeti sonrası ayaklandı! "Son damla taştı. TFF'ye sesleniyorum..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.