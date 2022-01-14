Son dakika: Domenec Torrent, Galatasaray'a imzayı attı! Resmi açıklamada dikkat çeken saat detayı

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent'in getirildiğini resmen açıkladı.

SON DAKİKA: DOMENEC TORRENT RESMEN GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı." ifadelerine yer verildi.

19.05'TE AÇIKLANDI

Galatasaray'ın Domenec Torrent'i saat 19.05'te açıklaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altında taraftarlar, İspanyol çalıştırıcıya "Hoş geldin" dedi. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, ''Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımıyla çok şeyler başaracağıma inanıyorum!'' ifadelerini kullandı.



