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Son dakika: Dünya devi Barcelona'da büyük kriz! İflasın eşiğinde mi?

09.06.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga ekibi Barcelona, son yıllarda büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, kulüpteki büyük problemi açıkladı ve daha büyük sorunların çıkmaması için 500 milyon euro gerektiğini dile getirdi.

Son dakika: Dünya devi Barcelona'da büyük kriz! İflasın eşiğinde mi?

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona büyük bir krizin eşiğinde! Katalan ekibinin ekonomiden sorumlu kulüp başkan yardımcısı Eduard Romeu, kulübün sorunlarını çözmek için acil olarak 500 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"BİZE ACİL OLARAK 500 MİLYON EURO LAZIM"

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Kulübün mali durumunun korkunç olduğunu ve 1 milyar Euro'luk bir borcunun olduğunu belirten Romeu, "Bize en çok zarar veren şey gelir gider dengesizliği. Şu an sermaye durumumuz eksi 500 milyon euro. Eğer acilen bir şey yapmazsak seneye buna 150 milyon euro daha ekleyin. Daha önce de söyledim. Eğer acilen 500 milyon euro bulamazsak Barcelona'nın problemleri giderek artacak." ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK KÖTÜ BİR ANLAŞMA"

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Romeu, La Liga'nın CVC anlaşması dahilinde ligin yüzde 10'unu satmasına Real Madrid ile birlikte karşı çıktıklarını belirterek, "Bu çok kötü bir anlaşma. Tüm baskılara karşın bu korkunç anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TRANSFERLERİ KAYDEDEMİYORLAR

Barcelona, Lionel Messi'yi maaş sınırı nedeniyle elden çıkarmak zorunda kalırken Pique, Alba, Busquets ve Umtiti ise bu sınıra uymak için daha düşük bir maaşı kabul etti.

Barcelona, Chelsea'den Andreas Christensen ve Milan'dan Franck Kessie ile anlaşma yapmasına karşın finansal durumu nedeniyle henüz transferleri resmileştiremedi.

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