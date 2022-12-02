Son dakika: Dünya Kupası'nda büyük sürpriz! Güney Kore, Portekiz'i devirdi ve son 16 turuna yükseldi! Uruguay şoke oldu...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları için dev bir heyecan yaşanıyor. H Grubu'da Güney Kore ile Portekiz'in karşı karşıya geldiği maçta her iki takım oyuncuları da büyük bir mücadele sergiledi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Güney Kore oldu.

Education City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Güney Kore'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Kim Young-Gwon ve Hwang Hee-Chan kaydetti. Portekiz'in sayısı ise 5. dakikada Ricardo Horta'dan geldi.

GÜNEY KORE, SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Bu skorun ardından Güney Kore, puanını 4'e yükseltti. Asya ekibi, Uruguay'dan +1 averaj önde yer alarak 2. sırayı kaptı ve son 16 turuna kaldı. Daha önce bir üst tura çıkması kesinleşen Portekiz ise 6 puanda kalmasına rağmen grubunu lider bitirdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan gelişen Portekiz atağında çizgiye inen Dalot, ceza sahası içindeki Ricardo Horta'yı gördü. Horta,tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GÜNEY KORE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Mücadelenin 27. dakikasında Güney Kore köşe vuruşu kazandı. Kullanılan kornerde kafalardan seken topu Kim Young-Gwon tamamladı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

GALİBİYET VE SON 16 TURU 90+1'DE GELDİ

Maçın 90+1. dakikasında gelişen Güney Kore kontraatağında Heung Min-Son, tüm sahayı geçti ve savunma arkasına sarkan Hwang Hee-Chan'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang Hee-Chan, vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Maçta başka gol olmadı.

