SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Son dakika: Dünya Kupası'nda büyük sürpriz! Güney Kore, Portekiz'i devirdi ve son 16 turuna yükseldi! Uruguay şoke oldu...

Son dakika: Dünya Kupası'nda büyük sürpriz! Güney Kore, Portekiz'i devirdi ve son 16 turuna yükseldi! Uruguay şoke oldu...

02.12.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. H Grubu'nun 3. ve son maçında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. Son 16 turuna yükselmesi kesinleşen Portekiz ile mutlak galibiyete ihtiyacı olan Güney Kore'nin karşılaştığı müsabakaya futbolseverler büyük ilgi gösterdi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan Güney Kore oldu. Bu sonuçla birlikte Portekiz grubunu lider bitirdi, Güney Kore ise 2. sırada yer aldı.

Son dakika: Dünya Kupası'nda büyük sürpriz! Güney Kore, Portekiz'i devirdi ve son 16 turuna yükseldi! Uruguay şoke oldu...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları için dev bir heyecan yaşanıyor. H Grubu'da Güney Kore ile Portekiz'in karşı karşıya geldiği maçta her iki takım oyuncuları da büyük bir mücadele sergiledi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Güney Kore oldu.

Education City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Güney Kore'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Kim Young-Gwon ve Hwang Hee-Chan kaydetti. Portekiz'in sayısı ise 5. dakikada Ricardo Horta'dan geldi.

GÜNEY KORE, SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

2022-12-02T171352Z_1893655519_UP1EIC21BV16N_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-KOR-POR-REPORT

Bu skorun ardından Güney Kore, puanını 4'e yükseltti. Asya ekibi, Uruguay'dan +1 averaj önde yer alarak 2. sırayı kaptı ve son 16 turuna kaldı. Daha önce bir üst tura çıkması kesinleşen Portekiz ise 6 puanda kalmasına rağmen grubunu lider bitirdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

2022-12-02T154401Z_1760227007_UP1EIC217PBN3_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-KOR-POR-REPORT

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan gelişen Portekiz atağında çizgiye inen Dalot, ceza sahası içindeki Ricardo Horta'yı gördü. Horta,tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GÜNEY KORE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

2022-12-02T155902Z_1578817352_UP1EIC218ECQ5_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-KOR-POR-REPORT

Mücadelenin 27. dakikasında Güney Kore köşe vuruşu kazandı. Kullanılan kornerde kafalardan seken topu Kim Young-Gwon tamamladı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

GALİBİYET VE SON 16 TURU 90+1'DE GELDİ

2022-12-02T165447Z_213879545_UP1EIC21AZ81T_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-KOR-POR-REPORT

Maçın 90+1. dakikasında gelişen Güney Kore kontraatağında Heung Min-Son, tüm sahayı geçti ve savunma arkasına sarkan Hwang Hee-Chan'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang Hee-Chan, vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Maçta başka gol olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Turladık' derken, Dünya Kupası'na veda ettiler!'Turladık' derken, Dünya Kupası'na veda ettiler!
Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıtDünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt
Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Portekiz Uruguay son dakika haberler dünya kupası son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Oyuna girdi, kulübü yaktı! TFF'den F.Bahçe'ye 'yasak oyuncu' cezası

Oyuna girdi, kulübü yaktı! TFF'den F.Bahçe'ye 'yasak oyuncu' cezası

Gittiğine bin pişman! Balotelli geri dönüyor...

Gittiğine bin pişman! Balotelli geri dönüyor...

Yıldızlar karşı karşıya! İşte son 16 eşleşmeleri

Yıldızlar karşı karşıya! İşte son 16 eşleşmeleri

MR sonucu belli oldu! G.Saray'da Icardi şoku, Fenerbahçe derbisi...

MR sonucu belli oldu! G.Saray'da Icardi şoku, Fenerbahçe derbisi...

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.