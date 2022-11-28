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Son dakika: Dünya Kupası'nda inanılmaz maç! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, Kamerun'a Sırbistan karşısında hayat verdi...

28.11.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği müsabaka, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Sırbistan'ın 3-1 öne geçtiği karşılaşmada 55. dakikada oyuna giren Vincent Aboubakar, 3 dakikada yaptığı 1 gol - 1 asist ile skora 3-3'lük eşitliği getirdi ve maç bu skorla bitti. İşte karşılaşmadan detaylar...

Son dakika: Dünya Kupası'nda inanılmaz maç! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, Kamerun'a Sırbistan karşısında hayat verdi...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. G Grubu'nun ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği maçta 90 dakika boyunca büyük bir mücadele ortaya konuldu. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sırbistan'ın gollerini 45+1. dakikada Pavlovic, 45+3. dakikada Milinkovic-Savic ve 53. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Kamerun'un sayıları ise 29. dakikada Jean Castelletto, 63. dakikada Vincent Aboubakar ve 66. dakikada Choupo Moting'den geldi.

Bu skorun ardından her iki takım da turnuvada puanla tanıştı. Kamerun 3. sırada yer alırken, Sırbistan 4. sırada yer buldu.

Kamerun, grubun son maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

SIRBİSTAN OYNADI, KAMERUN ATTI

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Kamerun, karşılaşmanın 29. dakikasında bir köşe vuruşu kazandı. Kornerin kullanılmasının ardından arka direkte topla buluşan Jean Castelletto, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İLK YARININ SONUNDA GERİ DÖNDÜLER

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Sırbistan, 45. dakikadan sonra aradığı golleri buldu. Önce 45+1. dakikada Tadic'in harika ortasına iyi yükselen Pavlovic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturarak eşitliği sağladı. Bu golden 2 dakika sonra Kamerun ceza yayı üzerinde topla buluşan Milinkovic-Savic sol ayağıyla çok şık bir şut çekti ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı.

İKİNCİ YARIDA FARK İKİYE ÇIKTI

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Sırbistan, ikinci yarıya da çok hızlı başladı. 53. dakikada gelişen organize atak son olarak Aleksandar Mitrovic'in topu ağlara göndermesiyle sonuçlandı ve durum 3-1'e geldi.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM: ABOUBAKAR!

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, 55. dakikada oyuna girerek adeta maçın kaderini değiştirdi. 63. dakikada savunma arkasına sarkan ve topla buluşan yıldız futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. Bu golden hemen 3 dakika sonrasında yine savunma arkasına sarkan Aboubakar, ceza sahası içindeki Choupo Moting'i gördü. Moting de takım arkadaşının ikramını geri çevirmedi ve boş kaleye topu göndererek skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

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