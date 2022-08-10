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  4. Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcuya saldırdılar! Ajax'ın kaptanı Tadic, otele sığınmak zorunda kaldı...

Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcuya saldırdılar! Ajax'ın kaptanı Tadic, otele sığınmak zorunda kaldı...

10.08.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Ajax'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dusan Tadic, evine gireceği sırada iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganların silahlarının olduğu ancak kullanmadıkları aktarılırken, Tadic'in yaşanan boğuşma sonrası çevredeki bir otele sığındığı ifade edildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcuya saldırdılar! Ajax'ın kaptanı Tadic, otele sığınmak zorunda kaldı...

Son dakika haberleri: Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) ekibi Ajax'ın takım kaptanı Dusan Tadic, evine gireceği sırada kendisine saldıran iki kişiden kaçarak kurtuldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Tadic, Güney Amsterdam'daki evine geldiği sırada aracını park ederken sokağında iki kişinin kendisine izlediğini fark etti. Durumdan şüphelenerek evine doğru koşan Tadic, kapıdan giremeden kasklı, silahlı ve siyah giyimli iki kişinin saldırısına uğradı.

ÇEVREDEKİ OTELE SIĞINDI

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Tadic, hırsız olduklarından şüphelenilen kişilerle kapısının önünde bir süre boğuştuktan sonra kaçmayı başararak çevredeki bir otele sığındı.

HERHANGİ BİR YARA ALMADI

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Saldırganların kaçtığı belirtilirken, 33 yaşındaki Sırp futbolcunun herhangi bir yara almadığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

ERAN ZAHAVI'NİN DE EVİ SOYULMUŞTU

Öte yandan, Mayıs 2021'de de Eran Zahavi'nin takımı PSV Eindhoven ile deplasman maçı yaptığı sırasında kurye kılığında evine giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin alıp, soygun yapmıştı.


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