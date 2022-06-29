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Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız Joao Mario Galatasaray için sorguya çekildi! "Saygısızlık"

29.06.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk'u teknik direktörlük koltuğuna oturtan yeni başkan Dursun Özbek, transfer çalışmalarını ise futbol direktörlüğüne getirdiği Cenk Ergün'e bırakmıştı. "İlk etapta orta saha için bir çalışmamız olacak" diyen Ergün, vakit kaybetmeden harekete geçmişti. Sarı - kırmızılıların gündemine gelen Joao Mario için ise flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız Joao Mario Galatasaray için sorguya çekildi! "Saygısızlık"
Joao Mario

Joao Mario

POR Portekiz
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in görevi Burak Elmas'tan devralmasının ardından hamleler peş peşe gelmişti. Sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran sarı - kırmızılı kulüp, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getirmişti. Ergün'ün gelişinin ardından taraftarların gözü transfere çevrilmişti.

Galatasaray'ın gündemine orta saha oyuncusu Joao Mario'nun geldiği ve Cenk Ergün'ün Benfica ile görüşmek için Portekiz'de olduğu öne sürülmüştü.

Çıkan iddialar sonrasında Benfica kulübünden flaş bir hamle geldi.

SORGUYA ÇEKİLDİ

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Portekiz basınından Record'un haberine göre geçtiğimiz günlerde düğünü olan yıldız futbolcu, düğününün hemen ertesi günü Benfica Başkanı Rui Costa tarafından kulübe davet edildi ve sorguya çekildi.

GALATASARAY'I SORDULAR

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Hakkında çıkan Galatasaray haberlerinin sorulduğu Joao Mario, bu iddiaların gerçek olmadığını, menajeri ya da kendisinin Sarı-Kırmızlılar ile hiç temasa geçmediğini söylerken, Benfica'dan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

SAYGISIZCA BULDU

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Öte yandan Portekiz basınında Joao Mario'nun Rui Costa ile gerçekleştirdiği bu görüşmenin ardından oldukça gergin olduğu, kulüp tarafından izinli olmasına rağmen düğününün hemen ertesi günü çağırılmasını "saygısızlık" olarak gördüğü belirtildi.

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Kariyeri boyunca Sporting, Inter, West Ham, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerde forma giyen Joao Mario son olarak geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Benfica ile 45 karşılaşmada görev aldı. 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 29 yaşındaki orta saha, 7 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.


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