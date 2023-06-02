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Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'dan Galatasaray'a cevap! Yeni rota Türkiye mi?

02.06.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkan ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı - kırmızılılarda büyük zaferin kutlamaları devam ederken, yeni sezon çalışmalarına da başlanmıştı. Erden Timur önderliğinde yürütülen transfer operasyonunda gündeme Chelsea'nin yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın geldiği iddia edilmişti. Gabonlu golcünün cevabı belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'dan Galatasaray'a cevap! Yeni rota Türkiye mi?

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Aslan'da büyük bir sevinç yaşanırken, transfer için de planlama başlamıştı.

AUBAMEYANG İDDİASI

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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur önderliğinde yürütülen çalışmalarda gündeme Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın geldiği öne sürülmüştü.

Chelsea'den ayrılmayı net şekilde istediği belirtilen Gabonlu futbolcu için İspanyol basınından flaş bir haber ortaya atıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

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SPORT gazetesinin haberine göre yıldız isim, Chelsea ile temaslarını artıran Galatasaray'dan gelen teklifi de geri çevirdi.

BARCELONA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

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Haberde; Barcelona'ya geri dönmeyi planlayan Aubameyang'ın daha düşük bir maaş alacak olsa dahi La Liga devine gitmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Chelsea ile 21 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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