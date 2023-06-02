Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'dan Galatasaray'a cevap! Yeni rota Türkiye mi?

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Aslan'da büyük bir sevinç yaşanırken, transfer için de planlama başlamıştı.

AUBAMEYANG İDDİASI

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur önderliğinde yürütülen çalışmalarda gündeme Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın geldiği öne sürülmüştü.

Chelsea'den ayrılmayı net şekilde istediği belirtilen Gabonlu futbolcu için İspanyol basınından flaş bir haber ortaya atıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

SPORT gazetesinin haberine göre yıldız isim, Chelsea ile temaslarını artıran Galatasaray'dan gelen teklifi de geri çevirdi.

BARCELONA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Haberde; Barcelona'ya geri dönmeyi planlayan Aubameyang'ın daha düşük bir maaş alacak olsa dahi La Liga devine gitmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Chelsea ile 21 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



