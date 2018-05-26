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SON DAKİKA Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 38. başkanını belirleyecek olan seçimde Mustafa Cengiz'den fark yiyen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı.

SON DAKİKA Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 10. sandık itibarıyla 666 oy alan ve 1044 oylu Mustafa Cengiz'den büyük fark yiyen Dursun Özbek, oylamanın gerçekleştirildiği Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı.

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