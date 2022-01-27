SON DAKİKA: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Son dakika haberi: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcoğlu, dün gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta da bir dönem yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gelen kişileri tanıdığı ifade edildi. Vücuduna yedi kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü mekanın kendi restoranı olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNİN İŞLENDİĞİ YERDEN İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun kendi restoranında gerçekleşen silahlı saldırının ardından ilk görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerinde bir kişinin "Kan kaybediyor, ne olur kan kaybediyor" diyerek yardım çağrısında bulunduğu duyuluyor.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN SON SÖZLERİ

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun yakın arkadaşı Bircan Bali haberi aldıktan sonra canlı yayına ağlayarak çıktı. Konuşmakta zorlanan Bircan Bali "Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz" dedi.

Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlattı. Bircan Bali konuşmasında "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.

ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan eşi Ece Erken'in ölüm haberiyle yıkıldığını da Bircan Bali açıkladı. Bali canlı yayın açıklamasında Erken'in haberi aldıktan sonra "Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" dediğini iddia etti.



