SON DAKİKA: Emre Belözoğlu geri döndü! Genç teknik adam Ankaragücü'nün yeni hocası oldu

Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran ve üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

YENİ ADRESİ: ANKARAGÜCÜ

Genç teknik adamın yeni adresi merak edilirken, AA'nın haberine göre Belözoğlu'nun Başkent ekibi Ankaragücü ile anlaştığı öğrenildi.

FARUK KOCA DA AÇIKLADI

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." sözleriyle anlaşmayı açıkladı.

ANKARA'YA GİDİYOR

Emre Belözoğlu'nun yeni takımıyla sözleşme imzalamak için Ankara'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

