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  4. SON DAKİKA: Emre Belözoğlu geri döndü! Genç teknik adam Ankaragücü'nün yeni hocası oldu

SON DAKİKA: Emre Belözoğlu geri döndü! Genç teknik adam Ankaragücü'nün yeni hocası oldu

03.10.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Emre Belözoğlu oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran ve üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

YENİ ADRESİ: ANKARAGÜCÜ

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Genç teknik adamın yeni adresi merak edilirken, AA'nın haberine göre Belözoğlu'nun Başkent ekibi Ankaragücü ile anlaştığı öğrenildi.

FARUK KOCA DA AÇIKLADI

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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." sözleriyle anlaşmayı açıkladı.

ANKARA'YA GİDİYOR

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Emre Belözoğlu'nun yeni takımıyla sözleşme imzalamak için Ankara'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

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