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  4. Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran açıklama!

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran açıklama!

25.05.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sportif direktörlük ile teknik direktörlük görevlerini üstlendikten sonra geride bıraktığımız sezonun 9. haftasında Medipol Başakşehir'in başına geçen ve başarılı bir performans göstererek takımını UEFA Konferans Ligi'ne taşıyan Emre Belözoğlu'ndan sarı - lacivertli kulüple ilgili flaş açıklamalar geldi. Belözoğlu, Fenerbahçe'yi tekrar çalıştırmak istediğini söyledi.

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran açıklama!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: 2020/21 sezonunun sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'in başına teknik direktör olarak geçen Emre Belözoğlu katıldığı bir söyleşide Fenerbahçe ve Arda Güler'e dair önemli açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR ÇALIŞMAK İSTERİM!"

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"Fenerbahçe'yi tekrar çalıştırmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Bazıları yarım kalmış hikaye diyor ama benim için Fenerbahçe hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın ta kendisi oldu. Teknik direktörlükte daha çok geliştikten, daha donanımlı hale geldikten sonra inşallah tekrar Fenerbahçe'de çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.

"ARDA'DA GÖRDÜĞÜM YETENEK HİÇBİRİMİZDE YOKTU"

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Daha sonra Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'e dair fikirlerini diler getiren Belözoğlu, "Fenerbahçe'de sportif direktörken Arda Güler ile sözleşme imzaladık. Belki çok iddialı olacak ama ben de çok yetenekliydim, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekliydi ama Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu. Çok daha özel bir yetenek." dedi.

Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonu 65 puanla 4. sırada tamamladı.

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