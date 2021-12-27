Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Galatasaraylı Feghouli'ye kanca! Visca'nın boşluğu çabuk doldu...

Son dakika: Başakşehir'de aldığı art arda galibiyetlerin ardından kendinden sıkça söz ettiren Emre Belözoğlu devre arası transferi için kollarını sıvadı. Takımın yıldız oyuncusu Visca'nın devre arasında Trabzonspor'a transferine kesin gözüyle bakılırken bu mevki için boşalan kontenjana Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Feghouli düşünülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SOFIANE FEGHOULI BOMBASI

Galatasaray'ın tartışılan ismi Sofiane Feghouli'nin yeni adresi Başakşehir olabilir. Emre Belözoğlu, Feghouli'yi devre arasında transfer etmek için kolları sıvadı. Ligin ikinci yarısında Cezayirli futbolcuya 1,9 milyon euro daha ödemek istemeyen Galatasaray'ın Başakşehir'e zorluk çıkarması beklenmiyor. Transferin önündeki tek sorun ise oyuncunun yıllık 3 milyon 850 bin euroluk maaşı.

ADANA DEMİRSPOR'A TRANSFERİ YATMIŞTI

Sezon başında Adana Demirspor da Feghouli'ye talip olmuş ancak Adana ekibi oyuncunun maaşının 850 bin euroluk kısmını karşılayabileceğini belirtmesi üzerine transfer yatmıştı.

