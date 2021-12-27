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Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Galatasaraylı Feghouli'ye kanca! Visca'nın boşluğu çabuk doldu...

27.12.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Başakşehir'in başında harikalar yaratan Emre Belözoğlu, devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Visca'nın alternatifini buldu. Galatasaray'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Sofiane Feghouli için Emre Belözoğlu ve yıldız oyuncunun menajeri bir araya geldiği iddia edildi. Sergilediği performansla Fatih Terim'in gözünden düşen Cezayirli kanat oyuncusunun Başakşehir'e transferi an meselesi olarak görülüyor. İşte detaylar...

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Galatasaraylı Feghouli'ye kanca! Visca'nın boşluğu çabuk doldu...
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Başakşehir'de aldığı art arda galibiyetlerin ardından kendinden sıkça söz ettiren Emre Belözoğlu devre arası transferi için kollarını sıvadı. Takımın yıldız oyuncusu Visca'nın devre arasında Trabzonspor'a transferine kesin gözüyle bakılırken bu mevki için boşalan kontenjana Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Feghouli düşünülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SOFIANE FEGHOULI BOMBASI

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Galatasaray'ın tartışılan ismi Sofiane Feghouli'nin yeni adresi Başakşehir olabilir. Emre Belözoğlu, Feghouli'yi devre arasında transfer etmek için kolları sıvadı. Ligin ikinci yarısında Cezayirli futbolcuya 1,9 milyon euro daha ödemek istemeyen Galatasaray'ın Başakşehir'e zorluk çıkarması beklenmiyor. Transferin önündeki tek sorun ise oyuncunun yıllık 3 milyon 850 bin euroluk maaşı.

ADANA DEMİRSPOR'A TRANSFERİ YATMIŞTI

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Sezon başında Adana Demirspor da Feghouli'ye talip olmuş ancak Adana ekibi oyuncunun maaşının 850 bin euroluk kısmını karşılayabileceğini belirtmesi üzerine transfer yatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Edin Visca
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