Son dakika: Emre Mor, Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Resmi açıklama...

Son dakika haberleri: Taraftarlarının merakla beklediği teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Emre Mor'u transfer edeceği iddia edilmişti. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor'un sarı - lacivertli kulübe gideceğine dair çıkan haberlere canlı yayında yanıt verdi. Hurma, futbolcu için teklifler aldıklarını itiraf etti.

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜK AMA..."

Süleyman Hurma, EkoTürk Tv'ye yaptığı açıklamada, "Emre Mor için yurt dışından iki tane resmi teklif aldım. Yeterli değildi ve reddettim. Ali Koç ile de görüşmemizde konu Emre Mor değildi. Benim en büyük arzum; Emre Mor'u 1 sene daha tutup çok yüksek bir bedelle Avrupa'ya satmak" ifadelerini kullandı.

KARAGÜMRÜK'TE YENİDEN DOĞDU

İlk patlamasını Nordsjaelland'de yapan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, sırasıyşa Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Karagümrük'te forma giydi. Bu sezon başında Karagümrük'e kiralanan Mor, 29 resmi maçta 6 gol - 4 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Şu ana kadar transfer olduğu kulüplerin toplamda 23.3 milyon euro bonservis ödediği Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

