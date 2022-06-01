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Son dakika: Emre Mor, Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Resmi açıklama...

01.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel döneminde adeta yeniden doğan ve dikkat çeken bir performans sergileyen Emre Mor'un adı, son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılıyordu. Teknik direktörlüğe Portekizli Jorge Jesus'u getiren sarı - lacivertlilerin Mor için Karagümrük'e teklif sunduğu iddia edilmişti. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Emre Mor, Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Resmi açıklama...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Taraftarlarının merakla beklediği teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Emre Mor'u transfer edeceği iddia edilmişti. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor'un sarı - lacivertli kulübe gideceğine dair çıkan haberlere canlı yayında yanıt verdi. Hurma, futbolcu için teklifler aldıklarını itiraf etti.

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜK AMA..."

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Süleyman Hurma, EkoTürk Tv'ye yaptığı açıklamada, "Emre Mor için yurt dışından iki tane resmi teklif aldım. Yeterli değildi ve reddettim. Ali Koç ile de görüşmemizde konu Emre Mor değildi. Benim en büyük arzum; Emre Mor'u 1 sene daha tutup çok yüksek bir bedelle Avrupa'ya satmak" ifadelerini kullandı.

KARAGÜMRÜK'TE YENİDEN DOĞDU

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İlk patlamasını Nordsjaelland'de yapan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, sırasıyşa Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Karagümrük'te forma giydi. Bu sezon başında Karagümrük'e kiralanan Mor, 29 resmi maçta 6 gol - 4 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

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Şu ana kadar transfer olduğu kulüplerin toplamda 23.3 milyon euro bonservis ödediği Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

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