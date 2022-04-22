Son dakika: Emre Mor'un yeni sezonda hangi takımda oynayacağı belli oldu!

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon adeta yeniden doğan Emre Mor, Süper Lig'de dikkat çekmişti. Teknik direktör Volkan Demirel'le birlikte çıkışa geçen Mor, yeni sezonda da Türkiye'de kalacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Emre Mor'un akıbeti belli oldu. Fatih Karagümrük, Emre Mor'un tapusunu Celta Vigo'dan aldı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, İstanbul ekibinde kaldı. Karagümrük, Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini sezon sonunda açıklayacak.
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 24 maça çıkan Emre Mor 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro. (Akşam)
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