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Son dakika: Emre Mor'un yeni sezonda hangi takımda oynayacağı belli oldu!

22.04.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından performansını yükselten Emre Mor'un yeni sezonda adresinin neresi olacağı merak konusuydu. Fatih Karagümrük, Mor'un bonservisini Celta Vigo'dan aldı...

Son dakika: Emre Mor'un yeni sezonda hangi takımda oynayacağı belli oldu!
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon adeta yeniden doğan Emre Mor, Süper Lig'de dikkat çekmişti. Teknik direktör Volkan Demirel'le birlikte çıkışa geçen Mor, yeni sezonda da Türkiye'de kalacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Emre Mor'un akıbeti belli oldu. Fatih Karagümrük, Emre Mor'un tapusunu Celta Vigo'dan aldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, İstanbul ekibinde kaldı. Karagümrük, Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SEZON SONUNDA AÇIKLANACAK

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Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini sezon sonunda açıklayacak.

BU SEZON PARLADI

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Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 24 maça çıkan Emre Mor 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Emre Mor Fatih Karagümrük
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