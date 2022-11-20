Son dakika: Enner Valencia'dan tek kişilik resital! Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador, Katar'ı 2 golle geçti...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk karşılaşmasında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış maçı değerini üstlenen müsabaka öncesinde görkemli bir tören düzenlendi. Dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı törenin ardından mücadele başladı. Binlerce futbolseverin stadyumdan takip ettiği maçta kazanan taraf ise Ekvador oldu.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. ve 31. dakikalarda Enner Valencia kaydetti.

Bu skorla birlikte açılış maçını kazanan Ekvador, puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi Katar ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Ekvador, A Grubu'nun ikinci maçında 25 Kasım Cuma günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Katar ise aynı gün Senegal karşısında galibiyet arayacak.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ TÖRENİ

FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Yerel sanatçıların sunduğu dans gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi. Tören, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmasıyla son buldu.

MAÇ HIZLI BAŞLADI, VALENCIA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ekvador, karşılaşmanın 3. dakikasında rakip yarı sahada bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahası içine gönderilen top sonrasında yaşanan karambolün ardından Enner Valencia kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

VALENCIA PENALTIYI ALDI, AÇILIŞI YAPTI

Müsabakanın 15. dakikasında ceza sahasına giren Enner Valencia, karşı karşıya pozisyonda kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen 33 yaşındaki yıldız, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Valencia böylelikle 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim oldu.

DURDURAMADILAR, İKİYİ DE ATTI: VALENCIA

Golden sonra ilk yarıdaki etkili oyununu sürdürmeye devam eden Ekvador'da Enner Valencia yeniden sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, 31. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla kaleciyi mağlup ederek takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

VALENCIA BU KEZ KORKUTTU

İlk yarıda adeta fırtına gibi esen Enner Valencia, 44. dakikada girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. Bir süre yerde kalan golcü oyuncu, sekerek kenara geldi. İlk devrenin sona ermesiyle birlikte soyunma odasında müdahalesi yapılan Valencia, ikinci yarıda takımını yalnız bırakmadı. 75. dakikada tekrar sakatlanan Enner Valencia, bu kez kendisini riske etmedi ve yerini Cifuentes'e bıraktı.

SON 5 GOL VALENCIA'DAN

Katar'a karşı 2 gol bulan Enner Valencia, Ekvador'un son 2 Dünya Kupası'nda attığı 5 golün de sahibi oldu. 2014 Dünya Kupası'nda son 3 golü atan yıldız isim, Katar'a karşı attığı 2 golle serisini devam ettirdi.

ENNER VALENCIA'NIN SAHADA KALDIĞI 77 DAKİKADAKİ PERFORMANSI;

Şut & 2 Gol: 2

Penaltı kazandırma: 1

İkili mücadele kazanma: 1

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 5

Çalımla adam geçme: 2

