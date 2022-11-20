SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Son dakika: Enner Valencia'dan tek kişilik resital! Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador, Katar'ı 2 golle geçti...

Son dakika: Enner Valencia'dan tek kişilik resital! Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador, Katar'ı 2 golle geçti...

20.11.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması değerini de taşıyan müsabakada kazanan taraf Ekvador oldu. Görkemli bir açılış töreniyle başlayan turnuvanın ilk maçına Ekvador Milli Takımı'nın formasını giyen Enner Valencia, attığı 2 golle damgasını vurdu. İşte dünyadaki futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği karşılaşmadan detaylar...

Son dakika: Enner Valencia'dan tek kişilik resital! Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador, Katar'ı 2 golle geçti...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk karşılaşmasında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış maçı değerini üstlenen müsabaka öncesinde görkemli bir tören düzenlendi. Dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı törenin ardından mücadele başladı. Binlerce futbolseverin stadyumdan takip ettiği maçta kazanan taraf ise Ekvador oldu.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. ve 31. dakikalarda Enner Valencia kaydetti.

Bu skorla birlikte açılış maçını kazanan Ekvador, puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi Katar ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Ekvador, A Grubu'nun ikinci maçında 25 Kasım Cuma günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Katar ise aynı gün Senegal karşısında galibiyet arayacak.

İlginizi Çekebilir

Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu!

Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu!

 Bu paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı!

Bu paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı!

 Dünya Kupası olaylı başladı!

Dünya Kupası olaylı başladı!

 Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış gösterisi izleyenleri şaşırttı

Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış gösterisi izleyenleri şaşırttı

GÖRKEMLİ AÇILIŞ TÖRENİ

2022-11-20T145556Z_1138684247_UP1EIBK15H6HJ_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-QAT-ECU-REPORT

FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Yerel sanatçıların sunduğu dans gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi. Tören, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmasıyla son buldu.

MAÇ HIZLI BAŞLADI, VALENCIA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

2022-11-20T160618Z_56245438_UP1EIBK18QFS7_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-QAT-ECU-REPORT (1)

Ekvador, karşılaşmanın 3. dakikasında rakip yarı sahada bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahası içine gönderilen top sonrasında yaşanan karambolün ardından Enner Valencia kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

VALENCIA PENALTIYI ALDI, AÇILIŞI YAPTI

2022-11-20T162632Z_1600065313_UP1EIBK19O6W5_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-QAT-ECU-REPORT

Müsabakanın 15. dakikasında ceza sahasına giren Enner Valencia, karşı karşıya pozisyonda kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen 33 yaşındaki yıldız, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Valencia böylelikle 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim oldu.

DURDURAMADILAR, İKİYİ DE ATTI: VALENCIA

2022-11-20T163537Z_927061832_UP1EIBK1A3BY8_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-QAT-ECU-REPORT

Golden sonra ilk yarıdaki etkili oyununu sürdürmeye devam eden Ekvador'da Enner Valencia yeniden sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, 31. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla kaleciyi mağlup ederek takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

VALENCIA BU KEZ KORKUTTU

FiBZxQMWYAE26VQ

İlk yarıda adeta fırtına gibi esen Enner Valencia, 44. dakikada girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. Bir süre yerde kalan golcü oyuncu, sekerek kenara geldi. İlk devrenin sona ermesiyle birlikte soyunma odasında müdahalesi yapılan Valencia, ikinci yarıda takımını yalnız bırakmadı. 75. dakikada tekrar sakatlanan Enner Valencia, bu kez kendisini riske etmedi ve yerini Cifuentes'e bıraktı.

SON 5 GOL VALENCIA'DAN

2022-11-20T163553Z_250422968_UP1EIBK1A3RYC_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-QAT-ECU-REPORT

Katar'a karşı 2 gol bulan Enner Valencia, Ekvador'un son 2 Dünya Kupası'nda attığı 5 golün de sahibi oldu. 2014 Dünya Kupası'nda son 3 golü atan yıldız isim, Katar'a karşı attığı 2 golle serisini devam ettirdi.

ENNER VALENCIA'NIN SAHADA KALDIĞI 77 DAKİKADAKİ PERFORMANSI;

2022-11-20T163609Z_600366436_UP1EIBK1A46YE_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-QAT-ECU-REPORT

Şut & 2 Gol: 2
Penaltı kazandırma: 1
İkili mücadele kazanma: 1
Rakip ceza sahasında topla buluşma: 5
Çalımla adam geçme: 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu!Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu!
Andrea Pirlo'nun kazandığı para görenleri hayrete düşürdüAndrea Pirlo'nun kazandığı para görenleri hayrete düşürdü
Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''
Anahtar Kelimeler:
Ekvador Katar Enner Valencia son dakika haberler dünya kupası son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı

Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Türk milletinin acısıyla dalga geçip TikTok'ta paylaştılar!

Türk milletinin acısıyla dalga geçip TikTok'ta paylaştılar!

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Süper Lig'e Katar'dan para yağacak! En büyük pay Aslan'ın

Süper Lig'e Katar'dan para yağacak! En büyük pay Aslan'ın

Galatasaray'da Gomis krizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Galatasaray'da Gomis krizi! Süper Lig ekibine gidiyor

İlginizi Çekebilir

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.