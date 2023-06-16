Son dakika: Erden Timur'dan Mauro Icardi için net cevap! 'Bu işi yapabilmek için...'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı. Sarı - kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yapılan transferlerde önemli rol oynayarak camianın beğenisini toplamıştı.

Sezon değerlendirmesinde bulunan Timur, Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve golleriyle taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi için de konuştu.

İşte Erden Timur'un A Spor'daki sözleri;

"Şampiyonluk yaşadık, daha bu göreve yeni geldik. Çok mutluyuz. Herkese sürekli teşekkür etmek istiyorum. Gönlümden geçen duygu o. İnancım birinci günden itibaren vardı ve çok netti. Biz elimizden gelen en maksimumunu yapacağız ve haksızlık da yapmayacağız diyorum. Görevin nettir. Bu yüzden çok güzel bir süreç yaşayacağımızı biliyordum."

"FLORYA'DA GEÇİRDİĞİM ZAMAN..."

"Transfer zamanı gece 1-2 bazen 3-4'e kadar Florya'da kalıyordum. Yine başladı o işler (Gülerek). Florya'da geçirdiğim zaman evimde geçirdiğim zamanın 10 katıdır. Yeni bir ekip olduğumuz için herkesi birbirine yapıştırmak gerekiyor. Abilik, dostluk yapıyorsan en iyi şekilde yapman lazım."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YETİŞTİRECEĞİZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Galatasaray'ın en önemli geleneği. Taraftarımıza o müziği dinletmek için her şeyi yapacağız. Transfer döneminde kadromuzda güçlendirmemiz gereken bölgeleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştireceğiz."

"ATATÜRK'ÜN SÖZÜNE UYAN BİR SPORCU"

"Hepimizin transferdeki hedefi Icardi diyebiliriz. Muazzam bir uyum sağlamış, müthiş bir golcü. Çok profesyonel, muazzam bir ahlakı var. Atamızın; zeki, çevik ve ahlaklı tanımına dört dörtlük uyan bir sporcu. Bu işi yapabilmek için kendimizi 10'la çarpacağız."



