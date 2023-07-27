Son dakika: Erden Timur transferleri açıkladı ve Selahattin Baki'ye cevap verdi! 'Elimde belge var, gösteririm!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris deplasmanına çıkmıştı. Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı - kırmızılılar, turu İstanbul'a bırakmıştı. Müsabakanın yanı sıra sponsorluk anlaşmalarını sürdüren Galatasaray'da Erden Timur açıklamalarda bulundu.

Sportif AŞ Başkan Vekili Timur; Mauro Icardi, Milot Rashica, Günay Güvenç transferleri hakkında konuşurken, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'nin açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Timur'un sözleri;

"GÜNAY GÜVENÇ TRANSFERİ..."

"Günay Güvenç transferi belirli bir şeyle duyuruldu. Orada bizim bir bütçemiz var. Antep deprem şehri olduğu için ayrıca bir yardım biz şey yapıyoruz. O rakamlarla anlaştık. Bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili anlaşma kısmını bekliyoruz."

"İNGİLTERE'DEN KARGO..."

"İngiltere'den bir kargo bekliyor musunuz?"

"İngiltere'den kargo, artık anlaştık o yüzden yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama İngiltere'den değil, birçok haber çıkıyor. İnanın, bir şey teyit edilmeden şey yapılıyor. Galatasaray taraftarı sürekli haber almak istiyor ama öyle bir negatif paradoks ki, sürekli haber alma isteği, hepimiz ortak bir şekilde Galatasaray'a zarar veriyoruz. Büyük zarar veriyoruz. Maalesef bu döngü değişir mi, onu bilemiyorum. Ama isteğimizin neye sebebiyet verdiğini bilirsek daha şey davranabiliriz. Her şeyde teyit edilmeden ortaya konuluyor. Şunun bilinmesi lazım, Galatasaray bu işten zarar görüyor. Bu transferleri uzatıyor."

WILFRIED ZAHA TRANSFERİ

"Zaha transferinde rakip takımlardan bazı açıklamalar oldu. Zaha transferinde sponsorluklar yardımcı oldu mu?"

"Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukla anlaştığı ekstra kısımlar var. Her şeyin parayla ilgili olduğu düşünülüyor."

"GEÇEN SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ YOKTU"

"Geçen sene Şampiyonlar Ligi yoktu. Icardi, Mertens, Zaniolo, Oliveira, Torreira da ciddi yerlerden teklif almıştı. Yine aynı şekilde Milot. Angelino, 150 bin euro daha fazla maaş alıyor mevcut maaşından."

"ZAHA'DA TOPLAM RAKAMI AÇIKLADIK"

"Biz salt şeyi para olan kişinin takım içinde olmasını istemiyoruz. Onu söyleyebilirim. Zaha da da sponsorluklar olacak. Oyuncuyla birebir sponsorluk konusu da var. Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Hiç öyle şeyler değil. Bizim toplam rakam açıkladığımız çerçeve. Her şeyi paraya göre karar veriyor düşüncesi çok yanlış."

"SELAHATTİN BAKİ'NİN AÇIKLAMALARI YANLIŞ"

"Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir şey değil. Kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Biz Zaha transferinden sonra bir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyoruz. Zaniolo transferinden sonra da oldu bu. Zaha'ya da başladılar, sakatlık falan diye."

"SZYMANSKI FLORYA'YA GELMEDİ"

"Sebastian Szymanski Florya'ya falan hiçbir şekilde gelmedi. Menajeri yazılı bir açıklamayla yalan olduğunu açıkladı. Kampta söylemiştim, Szymanski iyi bir oyuncu. 8-10 milyon bonservis de verilir ama belirli bir bonservisi verdiğiniz oyuncu genç yaştaysa maaş skalasının üstüne bir şey verince, o maaşla satmak çok zor. Biz o yüzden belirli bir maaş şeyinin üzerine çıkamadık. Onu söyledik. Bende yazılı bir şey, "Biz bu maaşı veremeyiz" diye. Ondan sonra da bitmiş. Oyuncu Florya'ya geldi falan o işler doğru şeyler değil. Bende yazılı olarak var. 'Bu maaşın üstüne çıkamayız' diye yazmışız. Gerekirse gösteririm."

"GEÇEN SENE SABRETTİM"

"Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Böyle şeyleri açmasınlar. Geçen sene sabrettim. Daha sonra belgesiyle gösterdim. Sürekli gerginliği beklemek doğru değil."

MILOT RASHICA

"Rashica için görüşüyoruz. Bu sene bizim çok üst düzey oyuncular almamız gerekiyor. Geçen sene aldığımız rakamlarda işler 2-2.5 kat arttı. Ya yaşı çok büyük oyuncuları bonservissiz almaya çalışacaksınız ya da sözleşmesi biten oyuncuları ikna edeceksiniz. Rashica'da da bizim verdiğimiz ve istedikleri arasında makas var. Kadromuzda olmasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyor. Rashica da bizi istediği için bir noktada anlaşacağız."

"MAURO ICARDI YAKINDA GELECEK"

"Mauro Icardi de inşallah önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Tam belli olmadan bir şey söylemek yanlış olur. Doktorların kararına bağlı bir şey. Yakındır artık diye düşünüyorum."

"SAMİMİYETİN GİREMEYECEĞİ KALP YOK"

"Bir kişinin ikna olması gerçekten söylemlerle eylemin örtüşmesiyle alakalı. En önemli ikna eden şeyin samimiyet olduğunu düşünüyorum. Samimiyetin girmeyeceği kalp yok."

VICTOR NELSSON

"Victor Nelsson kalmak istediğini söyledi."

"ANA AMACIMIZ KADROMUZU KORUMAK"

"Bu dönem bizim için en zor dönem olarak geçecek. Lig çok geç bitti, erken başladı elemeler. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde o ülkenin şampiyonuyla oynuyorsunuz. Takım yenilecek. Kampa götürülmeyenler belli ama satabilecek oyuncu olarak baktığınızda, biz oyuncuların kalmasını istiyoruz ama Sacha, Nelsson, Zaniolo, Torreira, o tip oyuncular. Daha büyük gelir kazandırabilecekleri söyledim. Şu anda satmak istediğimiz bir oyuncu yok zaten. Biz oyuncuların kalmasını istiyoruz. Kampa götürülmeyenleri kiralayacağız. Satın alma talebi gelenlere bakacağız. Satılacak oyuncular da olabilir. Onları da değerlendiriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarı için ana amacımız kadromuzu korumak."

"UĞURCAN'I İSTESEYDİK..."

"Muslera, Galatasaray'ın önemli efsanelerinden biri. Yıllarca bu kulübe hizmet etmiş, çok değerli bir Galatasaraylı. Kaptanımız. Süreç içerisinde ne getireceğine ilişkin bir şey söylemek doğru değil. Uğurcan'la ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. İstesek ilk olarak Trabzonspor ile görüşürdük."

